V C1 získala zlato Herzogová pred Satkovou a Delassusovou

ME vo vodnom slalome - výsledky:



ženy - C1:



1. Andrea Herzogová (Nem.) 1:41,24 min (0), 2. Gabriela Satková (ČR) +3,80 s (2), 3. Marjorie Delassusová (Fr.) +6,52 (2), 4. Monica Doriaová Vilarrublová (And.) +10,35 (0), 5. Viktoria Usová (Ukr.) +10,55 (2), 6. Klaudia Zwolinská (Poľ.) +11,60 (6), 7. Aleksandra Stachová (Poľ.) +14,26 (0), 8. Elena Borghiová (Tal.) +19,19 (2), 9. Angele Hugová (Fr.) +53,46 (50), 10. Nuria Vilarrublová (Šp.) +57,44 (50), ...nepostúpili: Zuzana PAŇKOVÁ, Soňa STANOVSKÁ, Emanuela LUKNÁROVÁ (všetky SR)

Tacen 19. mája (TASR) - Nemecká vodná slalomárka Andrea Herzogová získala v nedeľu zlato v C1 na ME v slovinskom Tacene. Bronzová olympionička z Tokia predviedla čistú jazdu a Češka Gabriela Satková, ktorá mala jeden dotyk, na ňu stratila 3,8 sekundy. Dve trestné sekundy mala aj tretia Francúzska Marjorie Delassusová s mankom 6,52 s. Slovenky do finále nepostúpili.Dvojnásobná majsterka sveta v C1 získala prvý kontinentálny titul a individuálnu medailu na ME. V Tacene mala čas 101,24 sekundy a svoju pozíciu z rozjazdy zlepšila o tri priečky a 8,69 s. Na tohtoročných ME sa nekonalo semifinále pre zmenu programu, ktorá prišla v dôsledku vysokých zrážok v dejisku.Satková mala dotyk na osemnástke, následne však dokázala zvládnuť náročné dve bránky, ktoré si vyžadovali dva prechody cez pereje. Delassusová ťukla tú istú bránku a pôvodne figurovala na štvrtom mieste, poskočila po dodatočnej penalizácii krajanky Angely Hugovej za päťdesiat sekúnd na červenej dvojke.