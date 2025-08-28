< sekcia Šport
V Calzonovej nominácii je premiérovo Tomáš Bobček
V nominácii pre zranenia nefigurujú ani obrancovia Samuel Kozlovský a Dominik Javorček, taliansky kormidelník tiež avizoval, že otázne sú aj štarty stredopoliarov Ondreja Dudu a Matúša Bera.
Bratislava 28. augusta (TASR) - V drese slovenskej futbalovej reprezentácie dostal na septembrové zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Nemecku a Luxembursku premiérovú príležitosť útočník Tomáš Bobček. V nominácii trénera Francesca Calzonu podľa očakávaní nefigurujú zranené opory Denis Vavro z nemeckého Wolfsburgu a stredopoliar talianskeho Hellasu Verona Tomáš Suslov.
Vavro, ktorý má na konte 28 reprezentačných štartov, utrpel svalové zranenie počas súboja 1. kola Nemeckého pohára pred dvoma týždňami. Bundesligista vtedy informoval, že 29-ročného stopéra čaká chirurgický zákrok a chýbať bude neurčitý čas. Suslov patrí vo svojich 23 rokoch tiež medzi stabilné opory tímu. Odohral zaň už 40 zápasov a strelil štyri góly, bol tiež súčasťou kádra na vlaňajších ME v Nemecku. Posledný asociačný termín, počas ktorého Calzonovi zverenci absolvovali prípravné duely proti Grécku a Izraelu, vynechal z dôvodu účasti na ME hráčov do 21 rokov na Slovensku. Ofenzívny stredopoliar si minulý týždeň na klubovom tréningu roztrhol predný skrížený väz v ľavom kolene, absolvoval operáciu a čaká ho niekoľkomesačná pauza. „Veľmi ma to mrzí, že tu nemôžu byť, pretože sú pre nás veľmi dôležití,“ uviedol Calzona na štvrtkovej tlačovej konferencii.
V nominácii pre zranenia nefigurujú ani obrancovia Samuel Kozlovský a Dominik Javorček, taliansky kormidelník tiež avizoval, že otázne sú aj štarty stredopoliarov Ondreja Dudu a Matúša Bera. „Netreba zabudnúť ani na Kozlovského, ktorý má vážne zranenie a je alternatívou za Hancka. Je tam ešte Javorček, takže, samozrejme, ma táto situácia neteší. Do toho majú problémy aj Duda s Berom, takže uvidíme, ako na tom budú najbližšie dni. Duda má jemne natiahnutý nejaký sval a robíme všetko pre to, aby sme ho dali dokopy. Je v Senci a trénuje s kondičným trénerom. Bero začal trénovať s mužstvom iba včera, lebo dostal nejaký úder a bolelo ho to,“ vysvetlil Calzona.
Bobček mal výborný vstup do najvyššej poľskej súťaže, v šiestich zápasoch novej sezóny strelil za Lechiu Gdansk päť gólov. „Je to hráč, o ktorom som hovoril už na júnovej tlačovej konferencii. Za uplynulé mesiace sa výrazne zlepšil a na začiatku poľskej ligy hrá veľmi dobre. Je to ten typ, ktorý je adaptovaný na náš spôsob hry. Povolal som ho, ale teraz bude na ňom, ako sa ukáže a či dokáže, že patrí do reprezentácie,“ povedal na adresu 23-ročného útočníka taliansky kouč.
Otázku vyvolala nominácia skúseného pravého obrancu Petra Pekaríka, ktorý je od leta bez klubu. „Čo sa týka tohto, nie som pod tlakom. Odkedy som tu, tak máme na pozícii pravého obrancu problém a ešte sme ho nevyriešili. Myslím si, že v tomto momente nemáme krajného obrancu na takej úrovni, ktorý by ho mohol zastúpiť. Jediný, kto na túto pozíciu môže dorásť, je Kopásek, ale je v tomto momente hráč, ktorý by mohol nastúpiť proti Nemcom?,“ reagoval Calzona na svoje rozhodnutie.
Druhýkrát za sebou povolal aj stredopoliara Tadeáša Hájovského z AS Trenčín. „Je to hráč, ktorého sledujeme veľmi dlhý čas. Myslím si, že má kvalitu na to, aby sa stal dobrým a výrazným hráčom. Podľa mňa môže byť budúcnosťou tejto reprezentácie. No záleží na ňom, ako sa bude ukazovať v tréningoch, možno zápasoch,“ konštatoval 56-ročný kormidelník. Opäť však pripomenul problémy Slovenska so starnúcim kádrom a výchovou nových stálic.
Calzona pred začiatkom kvalifikácie hovoril aj o tom, že celý slovenský futbal čaká v najbližšom období náročná úloha: „Musíme urobiť maximum pre to, aby sme ju odohrali dobre. Možno aj bez ohľadu na výsledky treba zariskovať, spolupracovať naprieč vekovými kategóriami a mať rovnakú filozofiu a víziu. Treba nechať rásť mladších hráčov popri tých starších. Toto hovorím, či tu budem alebo nie. Myslím si, že prišiel moment, keď Slovensko potrebuje zmenu.“
Pred duelom s Nemeckom Calzona pripustil, že ide o najťažšiu skúšku jeho doterajšieho pôsobenia na lavičke Slovenska. „Ideme proti nim hrať s hráčmi, ktorí do toho určite dajú všetko. Som šťastný, že ich môžem trénovať a som si istý, že z ihriska odídeme s tým, že sme tam nechali všetko. Aj keď nám niektorí hráči chýbajú, v tých, ktorí sú nominovaní, mám obrovskú dôveru. Toto je najťažší moment, odkedy som tu, a preto dúfam, že nám príde pomôcť plný štadión,“ dodal taliansky tréner.
Slováci sa na jeseň pokúsia vybojovať len druhú miestenku na svetový šampionát v ére samostatnosti, pri svojej jedinej účasti na MS v Juhoafrickej republike sa v roku 2010 senzačne prebojovali do osemfinále. Vo štvrtok 4. septembra na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave privítajú Nemecko, duel má úvodný výkop o 20.45 h. Presne o tri dni neskôr sa v ďalšom súboji A-skupiny „sokoli“ predstavia v Luxemburgu proti domácemu výberu. Víťaz štvorčlennej skupiny si zaistí priamy postup na svetový šampionát, tím z druhého miesta oň zabojuje v baráži.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačné zápasy MS 2026 proti Nemecku (4. septembra) a Luxembursku (7. septembra):
Brankári: Martin Dúbravka (Burnley FC), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Peter Pekarík, Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), Matúš Kmeť (Górnik Zabrze), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Tomáš Nemčík (Rosenborg Trondheim), Dávid Hancko (Atletico Madrid)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín)
Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Boženík (Stoke City), Tomáš Bobček (KS Lechia Gdansk), Samuel Mráz (Servette Ženeva)
Realizačný tím:
Tréner: Francesco Calzona
Asistent trénera: Simone Bonomi
Asistent trénera: Gianluca Segarelli
Manažér tímu/asistent trénera: Marek Hamšík
Tréner brankárov: Ján Novota
Kondičný tréner: Alessandro Bulfoni
Kondičný tréner: David Brünn
Videoanalytik: Marco Brini
Technický manažér tímu: Giovanni Paolo De Matteis
Technický vedúci: Jakub Kojnok
Lekár: Zsolt Fegyveres
Lekár: Jozef Almási
Fyzioterapeut: Peter Hečko
Fyzioterapeut: Martin Nozdrovický
Fyzioterapeut: Marko Kopas
Fyzioterapeut: Marek Mališ
Masér: Mário Prelovský
Kustód: Marek Košáň
Kustód: Marek Beseda
Media manažér: Monika Jurigová
