V časovke do 23 rokov najrýchlejší Price-Pejtersen, Kubiš 35.

ME v cestnej cyklistike v talianskom Trente - časovka:



muži - do 23 rokov (22,4 km): 1. Johan Price-Pejtersen (Dán.) 25:35, 2. Sören Wärenskjold (Nór.) +33 s, 3. Daan Hoole (Hol.) +34,... 35. Lukáš KUBIŠ (SR) +3:00 min



ženy - elite (22,4 km): 1. Marlen Reusserová (Švaj.) 27:12 min, 2. Ellen van Dijková (Hol.) +19 s, 3. Lisa Brennauerová (Nem.) +1:02 min, ..., 33. Tereza MEDVEĎOVÁ (SR) +6:16



ženy - do 23 rokov (22,4 km): 1. Vittoria Guazziniová (Tal.) 29:02 min, 2. Hannah Ludwigová (Nem.) +39 s, 3. Elena Pirroneová (Tal.) +46, ..., 18. Nora JENČUŠOVÁ (SR) +2:36 min

Trento 9. septembra (TASR) - Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová získala na ME v talianskom Trente zlato vo štvrtkovej časovke elite žien. Na 22,4 km trati za ňou o 19 sekúnd zaostala Holanďanka Ellen van Dijková, bronzovú medailu vybojovala exmajsterka sveta Nemka Lisa Brennauerová (+1:02). Slovenka Tereza Medveďová skončila so stratou 6:16 min na poslednom klasifikovanom 33. mieste.Preteky mužov do 23 rokov vyhral Dán Johan Price-Pejtersen. Druhý skončil nórsky cyklista Sören Wärenskjold s mankom 33 sekúnd, ešte o ďalšiu sekundu zaostal tretí Holanďan Daan Hoole. Jediný Slovák v štartovom poli Lukáš Kubiš obsadil 35. priečku s odstupom presne troch minút.povedal pre portál cycling-info.sk tréner Jakub Vančo.V časovke žien do 23 rokov obsadila Nora Jenčušová 18. miesto, keď za víťaznou domácou pretekárkou Vittoriou Guazziniovou zaostala o 2:36 minúty. Guazziniová triumfovala s náskokom 39 sekúnd pred nemeckou favoritkou Hannah Ludwigovou, tretia skončila ďalšia Talianka Elena Pirroneová.uviedla Jenčušová.