V Celticu smútia za bývalým trénerom Jozefom Venglošom

Glasgow 27. januára (TASR) - V škótskom futbalovom klube Celtic Glasgow s hlbokým zármutkom prijali správu o úmrtí Jozefa Vengloša. Slovenský kormidelník, ktorý zomrel v utorok vo veku nedožitých 85 rokov, viedol Celtic v sezóne 1998/1999.



Majstrovský titul jeho vtedajší zverenci nezískali, so šesťbodovou stratou skončili na druhom mieste tabuľky najvyššej škótskej súťaže za tradičným rivalom Glasgow Rangers. Malou náplasťou pre nich bolo aspoň vysoké víťazstvo 5:1 v Old Firm derby. "Všetkých v klube nás hlboko zasiahla správa o smrti nášho bývalého trénera dr. Jozefa Vengloša. Naše myšlienky a modlitby sú v tomto smutnom období s jeho rodinou a najbližšími, ako aj s celým futbalovým hnutím na Slovensku," kondoloval škótsky klub na svojej oficiálnej stránke.



Ako tréner získal Vengloš s tímom ČSSR zlatú medailu na ME 1976 v Belehrade a bronzovú na ME 1980 v Taliansku, v roku 1972 bol majstrom Európy s tímom do 23 rokov. Ako vôbec prvý kouč mimo krajín Veľkej Británie pôsobil v anglickom klube v najvyššej súťaži, v sezóne 1990/1991 viedol Aston Villu. Dvakrát sa stal majstrom Československa so Slovanom, raz majstrom Malajzie s FC Kuala Lumpur, sedel na lavičke Sportingu Lisabon, Fenerbahce Istanbul, Celticu Glasgow a JEF Ičihara United. Na Slovensku ho vyhlásili za futbalového trénera 20. storočia.