V českej hokejovej nominácii nebudú chýbať Krejčí, Frolík či Sobotka

Nominácia českej hokejovej reprezentácie na ZOH 2022:

/zdroj: sport.cz/



Brankári: Šimon Hrubec (Omsk/KHL), Roman Will (Čeľabinsk/KHL), Patrik Bartošák (Chabarovsk/KHL)



Obrancovia: Ronald Knot (Nižnekamsk/KHL), David Sklenička (Jokerit Helsinki/KHL), Lukáš Klok (Nižnekamsk/KHL), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL), Vojtěch Mozík (Vladivostok/KHL), Tomáš Kundrátek (Třinec), Libor Šulák (Vladivostok/KHL)



Útočníci: Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švajč.), Jiří Smejkal (Lahti/Fín.), Vladimír Sobotka (Sparta), Hynek Zohorna (Oskarshamn/Švéd.), Radan Lenc (Chabarovsk/KHL), Michal Řepík (Sparta Praha), Tomáš Hyka (Čeľabinsk/KHL), Jan Kovář (Zug/Švaj.), Matěj Stránský (Davos/Švaj.), Lukáš Sedlák (Čeľabinsk/KHL), David Krejčí (Olomouc), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.), Michael Frolík (Lausanne/Švaj.), Tomáš Zohorna (Oskarshamn/Švéd.)

Praha 13. januára (TASR) - V nominácii českej hokejovej reprezentácie na ZOH 2022 v Pekingu figurujú aj bývalí hráči NHL a víťazi Stanleyho pohára David Krejčí (Olomouc) a Michael Frolík (Lausanne). Prvýkrát od MS 2018 sa do národného tímu vracia útočník Roman Červenka zo švajčiarskeho Rapperswilu.Tridsaťšesťročný útočník bude pod piatimi kruhmi štartovať štvrtýkrát za sebou. Generálny manažér Petr Nedvěd zaradil do tímu aj ďalšieho hráča so skúsenosťami z NHL Vladimíra Sobotku. Prvá veľká medzinárodná akcia v kariére čaká obrancu Ronalda Knota z Neftechimiku Nižnekamsk a útočníka Lukáša Sedláka z Traktora Čeľabinsk. Vo výbere naopak chýbajú Milan Gulaš z Českých Budějovíc či druhý najproduktívnejší hráč českej extraligy Filip Chlapík zo Sparty Praha.Tréner Filip Pešán však upozornil, že nominácia je predbežná, vedenie národného mužstva ju môže do 24. januára kedykoľvek zmeniť.citovali Pešána české médiá. Trénerovi chýbajú v tíme hráči z NHL, keďže profiliga svojich hokejistov do Pekingu pre koronavírus napokon neuvoľnila. Česi sa na olympijskom turnaji stretnú v B-skupine s Dánskom, Švajčiarskom a tímom Ruského olympijského výboru (ROC).