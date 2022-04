V českej lige skórovali Schranz, Hancko, Skovajsa aj Koscelník

Česká liga - 29. kolo:



FK Jablonec - SK Slavia Praha 1:2 (0:1)



Góly: 87. Krob - 31. SCHRANZ, 84. Tecl



/J. Považanec nastúpil v 73. min - I. Schranz celý duel a uvidel ŽK, a J. Hromada hral do 87. min/







FC FASTAV Zlín - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)



Góly: 82. Reiter - 21. Doudera, 51. Ladra



/M. Rakovan odchytal celý duel, R. Matejov hral do 79. min - S. Dancák hral do 68. min a videl ŽK/







FK Pardubice - FK Teplice 2:0 (1:0)



Góly: 33. Jeřábek, 75. Kostka







FC Viktoria Plzeň - FC Baník Ostrava 2:1 (1:0)



Góly: 31. Mosquera, 65. Bucha - 62. Havel (vlastný)



/M. Trusa sedel na lavičke - V. Budinský sedel na lavičke/







FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc 3:0 (1:0)



Góly: 60. a 78. Vašulín, 38. Mejdr



/E. Prekop nastúpil v 86. min - M. Macík odchytal celý duel, L. Greššák hral do 46. min/







SK Dynamo Č. Budějovice - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1)



Góly: 39. Van Buren, 64. SKOVAJSA - 20. Květ



/D. Šipos odchytal celé stretnutie, M. Králik a L. Skovajsa (všetci Č. Budějovice) celý duel/







AC Sparta Praha - 1. FC Slovácko 3:1 (2:1)



Góly: 33. HANCKO, 44. Dočkal, 73. Hložek - 42. Holzer



/D. Hancko celý duel, L. Haraslín nastúpil v 65. min, D. Holec sedel na lavičke - P. Šimko celý duel, M. Tomič hral do 74. min/







FC Slovan Liberec - MFK Karviná 2:1 (1:1)



Góly: 32. Rabušic (z 11 m), 60. KOSCELNÍK - 12. N'Diaye



/M. Koscelník celý duel, M. Stoch nastúpil v 80. min - P. Bajza odchytal celé stretnutiew, R. Mikuš celý duel/

Praha 17. apríla (TASR) - Slovenský krídelník Ivan Schranz prispel gólom k víťazstvu futbalistov Slavie Praha na ihrisku Jablonca v nedeľnom stretnutí 29. kola českej najvyššej súťaže. Schranz v 31. minúte otvoril skóre duelu.vedú aj naďalej o bod pred Plzňou, ktorá doma zdolala Ostravu 2:1.Aj v drese druhého pražskéhosa strelecky presadil Slovák, obranca Dávid Hancko hlavičkou po priamom kope otvoril skóre duelu proti Slovácku v 33. minúte. Sparta napokon vyhrala 3:1 a v tabuľke je tretia o tri body za Slaviou.Obranca Lukáš Skovajsa rozhodol o zisku troch bodov pre České Budějovice v súboji s Bohemiansom Praha. V 64. minúte zamieril presne k žrdi z priameho kopu. Juhočesi zvíťazili opäť po troch stretnutiach a patrí im 9. priečka. Víťazný gól strelil i Martin Koscelník v drese Liberca v zápase ôsmeho Slovanu s poslednou Karvinou. V 60. minúte si spracoval v šestnástke center od Jana Mikulu a loptu poslal presne k žrdi.