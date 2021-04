V Česku by sa mohol od pondelka 12. apríla rozbehnúť amatérsky šport

Praha 8. apríla (TASR) - V Česku by sa od pondelka 12. apríla opäť mohol rozbehnúť amatérsky šport. Umožnili to mimoriadne opatrenia schválené vládou, ich znenie zverejnil web tamojšieho ministerstva zdravotníctva.



Ako uviedol portál idnes.cz, členovia športových klubov s formou spolkov by mohli v skupinách po dvadsať trénovať vonku a po desať v niektorých prípadoch aj vo vnútri, tam je podmienkou pravidelné testovanie. Potvrdil to právny výklad Českej únie športu a Národnej športovej agentúry. Podľa ich predstaviteľov sa však opatrenia ešte môžu zmeniť.