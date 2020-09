V Česku môžu diváci od septembra naplniť viac ako 50 percent kapacity

Praha 2. septembra (TASR) – V Česku navýšia po úprave znenia mimoriadnych opatrení povolený počet divákov na zápasoch prvej a druhej ligy futbalovej ligy. Od septembra sa na tribúny dostane vždy tisíc osôb plus 50 percent zostávajúcej celkovej kapacity štadióna. Informoval o tom web sport.cz.



"Je to veľmi dôležitý krok pre futbal i celý profesionálny šport. Aj naďalej je však nutné dbať na dodržiavanie našich hygienických manuálov a protokolu Ligovej futbalovej asociácie,“ povedal predseda riadiaceho orgánu profesionálnych súťaží vo futbale Dušan Svoboda. V najbližších dňoch by sa malo navyše rokovať aj o umožnení návratu fanúšikov hostí na štadióny.