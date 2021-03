V Česku pre koronavírus ukončili volejbalovú extraligu žien

Praha 20. marca (TASR) – Český volejbalový zväz (ČVS) pre koronavírus predčasne ukončil extraligu žien. VK Brno a Ostrava sú totiž v karanténe a veľký počet nakazených hlási aj Olymp Praha. Majsterkami sa tak ešte pred začiatkom semifinále play off stali hráčky Dukly Liberec, ktoré vyhrali aj základnú časť.



"Direktíva Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) prikazuje národným zväzom ukončiť ligové súťaže najneskôr do 18. apríla. V UNIQA extralige žien by však po ukončení karantény postihnutých tímov nezostali žiadne voľné termíny na dohrávky," stojí vo vyhlásení zväzu. Jedným z hlavných faktorov tohto rozhodnutia je májová kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy. "Akékoľvek posúvanie termínov by mohlo ohroziť prípravu národného výberu," zdôvodnil ČVS.



"Prídeme síce o súťažný vrchol sezóny, no na druhej strane máme istotu, že sme urobili všetko pre zdravie hráčok," citoval idnes.cz predsedu ČVS Mareka Pakostu. Liberec sa tak teší z premiérového titulu v českej najvyššej súťaži. Druhý skončil Olymp Praha, tretí Olomouc. "Rozhodnutie rešpektujeme, aj keď sa s ním po športovej stránke nestotožňujeme," povedal predseda olomouckého klubu Jiří Zemánek.



Volejbalistky pre koronavírus nedohrali súťaž ani vlani. Víťazky vtedy nevyhlásili. Extraliga mužov by mala pokračovať.