V Česku riešia dopingový prípad, pozitívny by mal byť Chalupa z Hradca

Praha 22. apríla (TASR) - V najvyššej českej hokejovej súťaži riešia počas záveru play off dopingový prípad. Antidopingová kontrola odhalila v priebehu semifinále medzi Hradcom Králové a Pardubicami pozitívny nález u jedného hráča. Podľa informácií portálu iDnes.cz by malo ísť o Matěja Chalupu z Hradca.



Antidopingový výbor Českej republiky zverejnil v utorok anonymné výsledky, pričom pozitívny nález je zo 7. apríla. Pardubice vtedy vyhrali 4:0 a následne postúpili do finále proti Brnu. „V play off prebehlo dvanásť testov, z toho jeden pozitívny. V základnej časti prebehlo 48 kontrol a všetky negatívne. Spolupracujeme s antidopingovým výborom v rámci vzdelávania a na seminároch majú kluby stopercentnú účasť. O to viac ma tento prípad štve,“ uviedol pre iDnes.cz riaditeľ extraligy Martin Loukota.



Chalupu v deň zápasu testovali podľa zápisu spolu s Petrom Kalinom a Davidom Šťastným. Chalupa môže požiadať o kontrolu B-vzorky a taktiež je možné, že má na zakázanú látku terapeutickú výnimku.



Hradec sa boril s dopingovými problémami aj pred dvoma rokmi. Vtedy mali počas semifinále s Vítkovicami pozitívne nálezy obranca Graeme McCormack a útočníci Kevin Klíma a Martin Štohanzl. Všetci traja obdržali desaťmesačné tresty a klub dostal pokutu dva milióny českých korún. Hradec sa bránil tým, že hráči si poriadne neskontrolovali doplnky stravy a nešlo o cielený doping.