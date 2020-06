V Česku uvoľnia opatrenia, na tribúny si bude môcť sadnúť až 2500 ľudí

Praha 13. júna (TASR) - Na športové podujatia v Českej republike bude môcť od pondelka prísť do hľadiska už 2500 namiesto doterajších 500 fanúšikov. V piatok to oznámil český minister zdravotníctva Adam Vojtěch v súvislosti s ďalšou fázou uvoľňovania opatrení v boji s novým koronavírusom.



"Pred nami je ďalšia vlna uvoľňovania. Od 15. júna bude možné organizovať akcie pre 2500 osôb v areáloch so stavebne oddelenými sektormi, ako sú napríklad športové štadióny. Každý sektor pojme maximálne 500 účastníkov a musí mať vlastný vstup zvonku. Medzi sektormi nebude možné prechádzať," uviedol Vojtěch podľa portálu Novinky.cz.



Ďalšiu fázu uvoľňovania privítali najmä futbalové kluby, keďže českú najvyššiu súťaž reštartovali už 23. mája a vtedy ešte mohlo byť na štadióne iba 150 osôb, vrátane aktérov stretnutia.