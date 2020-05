V Česku uvoľňujú opatrenia, od 11. mája budú povolené aj súťaže

Praha 1. mája (TASR) - Od 11. mája bude v Česku opäť povolené organizovať súťaže a športovať bude môcť naraz až 100 ľudí. Umožní to ďalšia fáza uvoľňovania vládnych opatrení v boji s novým koronavírusom.



Pre všetky športoviská už budú platiť rovnaké podmienky, uviedla na svojom portáli česká Národná športová agentúra (NSA). Športovci nebudú musieť mať na tvári rúška, ale šatne a sprchy zatiaľ zostanú zatvorené. Povolené bude používanie toaliet.



Českí športovci môžu opäť trénovať na vonkajších športoviskách od minulého pondelka, momentálne ale iba v malých skupinkách a pri dodržaní nariadených bezpečnostných a hygienických opatrení. Vonku môže aktuálne športovať spolu maximálne desať ľudí s dvojmetrovými odstupmi, pripomenul web idnes.cz. Po novom by mali byť povolené aj tréningy profesionálnych športovcov vo vnútorných priestoroch.



V Česku podľahlo do piatka rána na ochorenie COVID-19 spolu 237 osôb, novým koronavírusom sa nakazilo viac ako 7600 ľudí.