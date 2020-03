V Česku zatiaľ nerušenia podujatia, Babiš: Je to na zväzoch

Praha 10. marca (TASR) - Kým na Slovensku pre hrozbu nového koronavírusu zrušili všetky športové podujatia, v Česku je situácia odlišná. Aj tam vláda nariadila opatrenia, no pristúpila iba k zrušeniu hromadných akcií s účasťou nad sto ľudí. Predstavitelia jednotlivých líg ešte nerozhodli, či bude program pokračovať bez divákov alebo pristúpia k odloženiu zápasov.



"Opatrenia sú naozaj potrebné, pretože viacero štátov v Európe nemá koronavírus pod kontrolou," povedal po utorkovom rokovaní bezpečnostnej rady predseda českej vlády Andrej Babiš. Napriek situácii však jednotlivé športové zväzy ešte definitívne nerozhodli o ďalšom postupe. V hokejovej extralige sú na programe zápasy play off, riadiaci orgán má v utorok rozhodnúť, či duely odložia, alebo sa odohrajú bez divákov. Podobne postupuje aj riadiaci orgán najvyšších dvoch futbalových súťaží, ten by mal rozhodnúť v stredu. V neprospech zmeny termínov však hovorí nabitý program v závere sezóny a blížiace sa majstrovstvá sveta.



V nižších futbalových súťažiach program pokračuje podľa plánov, ale usporiadatelia musia zaistiť, že sa na nich nezúčastní viac ako sto osôb. "Chceme, aby ľudia chodili do práce z ekonomických dôvodov, ale v opačnom prípade, nech zostanú doma. Športové podujatia sme osobitne neriešili, je na zväzoch ako si to zorganizujú," dodal Babiš. V basketbalových ligách pristúpili k uzavretiu štadiónov, týka sa to mužov i žien. "Je to nepopulárne pre fanúšikov i kluby, ale v tejto chvíli nie je iná možnosť. Naším cieľom je, aby sa súťaže riadne dohrali," citoval web iSport.cz riaditeľa oboch líg Zdenka Ringsmutha.



Nový koronavírus už minulý víkend zasiahol preteky Svetového pohára v biatlone v Novém Měste na Morave, ktoré sa uskutočnili bez divákov. "Tú akciu malo navštíviť až stotisíc ľudí. Navyše sa predtým konali preteky v Taliansku, kde ich navštívil aj človek, ktorému diagnostikovali túto chorobu," vysvetlil Babiš. Nákaza ohrozuje aj ďalšie podujatia, 28. marca je na programe Pražský polmaratón, na ktorý sa chystalo viac ako desaťtisíc účastníkov, či sa však napokon uskutoční je zatiaľ otázne.



V Česku je dosiaľ evidovaných 40 prípadov ochorenia SARS-CoV-2. Celosvetovo je oficiálne nakazených takmer 115-tisíc ľudí, vyše 4000 zomrelo.