V Challenge Cup-e sa opäť predstaví štvorica slovenských zástupcov

Bratislava 19. júna (TASR) - Vo volejbalovom Challenge Cup-e sa v nasledujúcej sezóne predstavia štyria slovenskí zástupcovia. Do súťaže sa okrem hráčok VA UNIZA Žilina i VK Pirane Brusno prihlásili obe družstvá VK Slovan Bratislava. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).



Už pod novým názvom sa Bratislavčania predstavia v Európe prvýkrát od sezóny 2021/2022. Ženský Slovan už nemôže počítať s Dianou Návratovou, ktorá smeruje do fínskeho Jymy Volley Nurmo. Žilinčanky si zahrajú európsku súťaž po šestnástich rokoch, v uplynulej sezóne obsadili v lige tretiu priečku. Siedme Brusno po ročnej pauze opäť využilo nezáujem ostatných tímov prihlásiť sa do európskej súťaže. Program Challenge Cup-u, ktorý organizuje Európska volejbalová konfederácia, vyžrebujú 15. júla.