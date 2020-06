V charitatívnom behu Podeľme sa! pobežia aj Kuzminová a Štefko

Košice 24. júna (TASR) – Skupina slovenských športovcov sa v nedeľu 28. júna na Hlavnej ulici v Košiciach pokúsi štafetovým spôsobom symbolicky prekonať slovenský rekord v maratóne. Pôjde o charitatívny projekt Podeľme sa! s cieľom pomôcť rodinám v núdzi. Smeruje k finančnej podpore organizácií Úsmev ako dar a Oáza – nádej pre nový život, ktoré sa dlhodobo venujú starostlivosti o najohrozenejšie skupiny obyvateľstva.



Projekt vznikol z iniciatívy košického Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v súvislosti s dôsledkami pandémie nového koronavírusu na tých najchudobnejších, ako je strata práce, či dokonca strechy nad hlavou. "Hľadali sme spôsob, ako športovci môžu pritiahnuť pozornosť a vyzvať ľudí, aby sa podelili a pomohli tým v núdzi. Zvolili sme to, čo je nám blízke a čomu hádam rozumieme, a to je šport a beh. Takže podeľme sa o pár eur aj o športový výkon," priblížil v stredu pre TASR riaditeľ MMM Branislav Koniar.



Platný slovenský maratónsky rekord vytvoril Róbert Štefko ešte v roku 1999 s hodnotou 2:09:53. Prekonať ho je pre súčasných slovenských bežcov zatiaľ nedosiahnuteľné, myšlienkou nedeľňajšieho behu je aj podeliť sa o zdolanie tejto méty. Na 42 úsekoch sa podľa organizátorov vystriedajú známe osobnosti i mladé talenty z rôznych športových odvetví. Prvý úsek začne držiteľ rekordu Róbert Štefko a do cieľa dobehne najväčšia hviezda podujatia, trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová. Zapoja sa aj ďalší atléti vrátane aktuálne najlepšieho slovenského vytrvalca Tibora Sahajdu, orientační bežci či hokejisti.



Štart bude v nedeľu o 16.00 h a trasa kilometrového úseku, na ktorom sa budú športovci striedať, je tiež symbolická. Povedie od Dolnej brány, spod krídiel anjela stvárneného v bronzovej podobe erbu mesta, k morovému stĺpu Immaculata, ktorý je pripomienkou obetí pandémie z rokov 1709 až 1710, kde sa bežci otočia naspäť. Súčasťou podujatia, ktoré budú limitovať opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, je aj hudobný program.



Pomôcť ohrozeným rodinám, ktorým sa venujú organizácie Úsmev ako dar a Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach, je možné prispením cez darcovský portál www.podelmesa.org.