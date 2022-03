V Chelsea sa vyrovnávajú s odchodom Abramoviča, Tuchel: Veľká novina

Londýn 3. marca (TASR) - Futbalisti FC Chelsea nastúpili na stredajšie stretnutie osemfinále FA Cupu s vedomím, že Roman Abramovič dal londýnsky klub na predaj. Dlhoročný úspešný majiteľ oznámil svoj zámer len krátko pred úvodným výkopom a podľa trénera Thomasa Tuchela nebolo ľahké koncentrovať sa na výkon na ihrisku. Jeho zverenci to však na pôde druholigového Lutonu Town zvládli a vďaka víťazstvu 3:2 postúpili do štvrťfinále.



Ruský miliardár, v ktorého ére získali "The Blues" 19 významných trofejí, sa rozhodol v dôsledku invázie na Ukrajinu. Pre spojenie s ruským režimom mu hrozia sankcie zo strany britskej vlády, hoci údajne sa snaží prispieť aj k mierovým rokovaniam medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa medializovaných správ rozpredáva aj svoje nehnuteľnosti v Anglicku a o futbalový klub už prejavilo záujem konzorcium na čele so švajčiarskym miliardárom Hansjörgom Wyssom a americkým investorom Toddom Boehlym.



"Je ešte pomerne skoro hovoriť o tom, pretože je to veľká novina. Dokážem si predstaviť iba Chelsea s Romanom Abramovičom. Je to pre mňa veľmi ťažké, ešte si úplne neuvedomujem, že sa naša spolupráca skončí. Je to veľké obrátenie kurzu," citovala agentúra DPA nemeckého trénera, ktorého hráči otočili duel v Lutone z 0:1 i 1:2. V záverečnej polhodine riadneho hracieho času zabezpečili obrat Timo Werner a Romelu Lukaku.



"Pred zápasom sme o tom nehovorili, ale potichu sme to akceptovali. Hráči majú internet, sledujú televíziu, dostávajú správy, takže o tom vedeli. Napriek tomu sme sa sústredili na prípravu a výhradne na športovú stránku. Niektorých to možno zasiahlo viac, iných menej, ale napokon sme sa venovali už iba zápasu a našli sme kľúč k víťazstvu. O situácii v klube viac netreba hovoriť, som si istý, že vedenie sa porozpráva s nami aj s hráčmi. Nemám obavy, stále som na výnimočnom mieste a verím v to najlepšie do budúcnosti. Nepatrím k ľuďom, ktorí sa trápia tým, čo nemôžu ovplyvniť. Je to dôležitá informácia, bude to veľká zmena, no tých som sa tiež nikdy nebál. Pozerám sa na to, čo môžem ovplyvniť, a to sú tréneri a hráči v Cobhame (tréningové centrum Chelsea, pozn.)," dodal 48-ročný Tuchel.