V Číne plánujú júnové obnovenie boxerských súbojov

Peking 19. apríla (TASR) - V Číne by sa od júna opäť mohli konať profesionálne boxerské súboje. Jeden z popredných tamojších promotérov Liou Kang zdôraznil, že akýmkoľvek podujatiam by predchádzalo dôkladné testovanie pästiarov i všetkých ostatných účastníkov na ochorenie COVID-19.



Čína, kde sa nový koronavírus pôvodne vyskytol, by sa vďaka tomu mohla stať jednou z prvých krajín, kde sa obnovia boxerské zápasy. "Do hál by sa dostali iba boxeri, rozhodcovia, tréneri a novinári. Fanúšikovia by súboje sledovali prostredníctvom prenosov, hoci zvažujeme aj možnosť prítomnosti drobnej, kontrolovanej skupiny fanúšikov v aréne. Všetkým by pred vstupom zmerali teplotu," povedal Liou Kang pre stránku magazínu The Ring.