V Číne potrestali 73 ľudí doživotným trestom za korupciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Peking 29. januára (TASR) - Čínska futbalová asociácia (CFA) potrestala 73 ľudí doživotným zákazom činnosti za korupciu. Okrem jednotlivcov odrátala deviatim klubom z tamojšej najvyššej súťaže body.

CFA už dlhší čas zápasí s korupciou, v októbri 2024 sa napríklad rozhodla potrestať doživotnou stopkou 43 členov. Medzi potrestanými figuruje okrem iného bývalý hráč Evertonu a reprezentačný tréner Číny Li Tchie, či exprezident CFA Čchen Sü-jüan.
