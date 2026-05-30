V čisto nemeckom finále zabojujú o titul THW Kiel a MT Melsungen
Nedeľné finále je na programe od 18.00 h, zápas o tretie miesto od 15.00.
Autor TASR
Hamburg 30. mája (TASR) - V čisto nemeckom finále Európskej ligy EHF nastúpia proti sebe hádzanári THW Kiel a MT Melsungen. Obe mužstvá zvládli sobotné semifinále na turnaji Final Four v Hamburgu. Kiel zdolal Montpellier tesne 29:28 a Melsungen zvíťazil nad obhajcami z SG Flensburg-Handewitt 37:30. Nedeľné finále je na programe od 18.00 h, zápas o tretie miesto od 15.00.
Final Four Európskej ligy EHF v Hamburgu
semifinále:
Montpellier HB - THW Kiel 28:29
MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 37:30
