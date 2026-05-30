Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
V čisto nemeckom finále zabojujú o titul THW Kiel a MT Melsungen

Marko Grgic z tímu Flensburg-Handewitt, Mohamed Amine Darmoul z tímu Melsungen a Kent Robin Tonnesen z tímu Flensburg-Handewitt bojujú o loptu počas semifinálového zápasu hádzanej Final Four medzi MT Melsungen a SG Flensburg-Handewitt v Hamburgu, Nemecko, sobota 26. mája 20. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Hamburg 30. mája (TASR) - V čisto nemeckom finále Európskej ligy EHF nastúpia proti sebe hádzanári THW Kiel a MT Melsungen. Obe mužstvá zvládli sobotné semifinále na turnaji Final Four v Hamburgu. Kiel zdolal Montpellier tesne 29:28 a Melsungen zvíťazil nad obhajcami z SG Flensburg-Handewitt 37:30. Nedeľné finále je na programe od 18.00 h, zápas o tretie miesto od 15.00.



Final Four Európskej ligy EHF v Hamburgu

semifinále:

Montpellier HB - THW Kiel 28:29



MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 37:30
