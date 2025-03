V Cortine odštartovali prvé testy rekonštruovanej dráhy

Rím 25. marca (TASR) - V utorok odštartovali prvé testy kontroverznej dráhy pre súťaže bobistov, sánkarov a skeletonistov na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Ako prvý sa zatiaľ provizórnym korytom spustil domáci skeletonista Mattia Gaspari.



Spravil tak v akomsi tuneli pod provizórnou strechou postavenou z drevených trámov a bieleho plastového papiera, keďže dráha v Cortine d'Ampezzo je stále vo výstavbe a jediná časť, ktorá je skutočne dokončená, je konštrukcia trate. Talianski organizátori ju skompletizovali niečo vyše roka po začiatku prác na vyše storočnom športovisku. Talianska vláda sa rozhodla pre tento krok napriek tomu, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ju vyzval, aby zorganizovala bobové, sánkárske a skeletonové súťaže na nových a hotových dráhach v neďalekom Rakúsku alebo Švajčiarsku.



"Bolo to naozaj veľké dobrodružstvo. Chcem sa poďakovať stavebnej firme, ktorá tomu uverila ako prvá, a novinárom, ktorí nás motivovali," povedal v utorok minister infraštruktúry a dopravy Matteo Salvini, ktorý je zároveň podpredseda vlády. Narážal na články, ktoré tvrdili, že projekt sa nikdy neuskutoční. "Tak a sme tu."



Po Gasparim si vyskúšali dráhu aj bronzový olympijský medailista z Pekingu 2022 na sánkach Dominik Fischnaller i Simone Bertazzo a Eric Fantazzini na dvojboboch. Vládna agentúra zodpovedná za projekt Simico hodnotila prvý deň testovania pozitívne, no o predbežnom certifikáte trate rozhodnú až zástupcovia Medzinárodnej federácie bobov a skeletonu, Medzinárodnej sánkárskej federácie a MOV, informovala agentúra AP.



Talianski organizátori potrebujú predbežné schválenie, aby sa vyhli nepopulárnemu plánu B, podľa ktorého by museli presunúť súťaže v týchto disciplínach až do Lake Placid v USA.



Prvé testy potrvajú do konca týždňa a zúčastnia sa na nich pretekári z dvanástich krajín. Rekonštruovaná dráha je dlhá 1,749 km a má šestnásť zákrut. Očakávaná najvyššia rýchlosť pretekárov je 145 km/h. Informovala agentúra AP.