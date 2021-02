V ČR zrušili SP v snoubordingu i beh na lyžiach v Novom Meste

Praha 19. februára (TASR) - Vedenie Českého lyžiarskeho zväzu rozhodlo, že sa v ich krajine neuskutoční marcové podujatie Svetového pohára v snoubordingu v Špindlerovom Mlyne v rámci populárneho SnowJamu. Padli aj plány na nový termín pretekov SP v behu na lyžiach v Novom Meste na Morave a v septembri sa nebude skákať ani letná Grand Prix v Liberci. Zväz zrušil podujatia pre malú finančnú podporu od štátu.



"Pokiaľ by sme akcie organizovali, spôsobili by sme tým zadlženie zväzu a ohrozili by sme financovanie prípravy na ZOH v roku 2022. Na našu informáciu, že usporiadanie akcií je vinou nízkej podpory ohrozené, nikto z vedenia Národnej športovej agentúry nereagoval," citoval portál sport.cz predsedu zväzu Lukáša Heřmanského.



Bežci na lyžiach mali pretekať v Novom Meste už tento víkend, ale podujatie presunuli pre cestovné obmedzenia do Nemecka. "Len zhodou náhod sme boli ušetrení od veľkej medzinárodnej hanby, pretože v stredu sme získali stanovisko o pridelenej štátnej podpore na akciu, a my by sme ju pre nedostatok financií rušili tri dni pred jej štartom," vyhlásil Heřmanský.



Prezident zväzu sa obáva o budúcnosť vrcholných podujatí v Česku: "V tomto roku sme nemohli počítať s príjmami zo vstupného a ďalších sprievodných akcií, naopak, museli sme kalkulovať s miliónovými extra nákladmi na proticovidové opatrenia. Verím, že aj toto naše ťažké rozhodnutie pomôže k formulovaniu nových spravodlivých a predvídateľných pravidiel pre usporiadanie zimných akcií. Pokiaľ sa tak nestane, bude Česká republika v budúcnosti bez pretekov Svetového pohára v lyžovaní a snoubordingu".