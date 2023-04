V ďalšej fáze prípravy na MS už bez Kollára, pribudol Škorvánek

nominácia SR na tréningový kemp do Bratislavy a na dvojzápas proti Česku:



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava, 3 štarty v reprezentačnom A-tíme), Šimon Latkóczy (University of Nebraska/USA, 1), Matej Tomek (HC Litvínov/ČR, 8), Stanislav Škorvánek (Dukla Ingema Michalovce, 1)

Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava, 7 štartov v reprezentačnom A-tíme/1 gól), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava, 30/0), František Gajdoš (HK Nitra, 2/0), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj., 64/8), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 8/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 28/1), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR, 92/4)

Útočníci: Jozef Baláž (HK Nitra, 7/2), Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 42/17), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín, 9/5), Martin Faško-Rudáš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR, 22/1), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR, 22/6), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd., 32/6), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR, 58/14), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR, 47/7), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR, 33/1), Šimon Petráš (HK Dukla Trenčín, 2/1), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR, 52/9), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 22/7), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica, 21/4)



Program prípravného dvojzápasu:



štvrtok 20. apríla

17.10 Česko – SLOVENSKO /Ostrava/



piatok 21. apríla

17.10 Česko – SLOVENSKO /Ostrava/

Bratislava 17. apríla (TASR) - V dobrej nálade sa zišli v pondelok slovenskí hokejisti pred ďalšou fázou prípravy na MS v Rige. Po dvoch triumfoch vo Švajčiarsku (2:0 a 3:2 pp) ich tento týždeň čaká niekoľko tréningových jednotiek na zimnom štadióne v Bratislave. Vo štvrtok 20. apríla a o deň neskôr v piatok odohrajú dva duely v Ostrave proti Českej republike, na tieto duely sa budú pripravovať v nezmenenom zložení ako pred zápasmi vo Švajčiarsku. Do kádra pribudol len brankár Stanislav Škorvánek, no pre zranenie z neho vypadol Andrej Kollár.Slovenský útočník pôsobiaci v Brne mal v závere sezóny zdravotný problém a ten ho napokon zastavil aj v reprezentácii. "" uviedol asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.Škorvánek sa k tímu pripojil po vydarenej play off. Michalovce v nej vyradili v 1. kole Slovan Bratislava, v semifinále podľahli v siedmich zápasoch Košiciam. "" dodal Frühauf.S tímom sa stále pripravuje aj Richard Pánik, no jeho situácia zatiaľ nie je administratívne doriešená. Frühauf vysvetlil: "."