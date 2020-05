Kodaň je po pandémii koronavírusu pripravená hostiť EURO v roku 2021

Kodaň 8. mája (TASR) - Dánske mesto Kodaň je po pandémii koronavírusu pripravené hostiť futbalové EURO v roku 2021. Oznámili to predstavitelia Dánskej futbalovej únie (DBU).



Predstavitelia Európskej futbalovej únie (UEFA) oznámili v marci rozhodnutie o odklade kontinentálneho šampionátu. Hrať sa bude od 11. júna do 11. júla 2021. "Kodaň je pripravená hostiť zápasy turnaja v lete 2021. ME sú jedny z popredných svetových športových udalostí," povedal šéf DBU Jesper Möller.



V Kodani sa budú hrať štyri zápasy. "Je to pre nás historická príležitosť. Bude to veľká udalosť pre nás, národný tím a dánskych futbalových fanúšikov," dodal Möller.



V Dánsku na ochorenie COVID-19 zomrelo 514 osôb, v krajine evidovali v piatok dopoludnia viac ako 10-tisíc nakazených.