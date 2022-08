V Dartmouthe štartujú MS s ôsmimi slovenskými kajakármi

slovenská nominácia na MS v rýchlostnej kanoistike v Dartmouthe (3.-7. augusta):



K1 1000 m Peter Gelle



K2 1000 m Samuel Baláž - Denis Myšák



K1 500 m Milan Dörner



K2 500 m Erik Vlček - Adam Botek



K4 500 m Samuel Baláž - Denis Myšák - Csaba Zalka - Adam Botek



K1 5000 m Milan Dörner



C1 1000 m Matej Rusnák



C1 500 m Matej Rusnák



C1 5000 m Matej Rusnák

Dartmouth 2. augusta (TASR) - V kanadskom Dartmouthe za účasti ôsmich slovenských reprezentantov v stredu odštartujú MS v rýchlostnej kanoistike. Najväčším želiezkom v ohni bude štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek, ktorý vlani v Kodani získal na 500 m trati striebro.Botek sa na päťstovke predstaví aj v K2 spoločne s Erikom Vlčekom, na kilometri sa postaví na štart tandem Baláž, Myšák. Peter Gelle absolvuje K1 1000 m, Milan Dörner K1 500 a 5000 m. Kanoista Matej Rusnák je prihlásený na tri disciplíny - C1 1000, 500 a 5000 m. Slovenská výprava sa do dejiska šampionátu presunula v nedeľu.povedal pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.Nad zložením slovenskej káštvorky dlho visel otáznik. Napokon odcestovalo do Dartmouthu kvarteto, ktoré vlani v Kodani i na ME v Poznani vybojovalo striebro.zdôraznil Petrla.Podľa jeho slov sa konečná nominácia na MS nerodila ľahko.Krátko po návrate zo zámoria absolvujú reprezentanti ďalší vrchol sezóny, od 18. do 21. augusta sú totiž v Mníchove na programe ME.tvrdí Myšák.Botek chcel pôvodne štartovať iba na ME, napokon však zmenil rozhodnutie.zaželal si bronzový medailista z OH 2020 v Tokiu.