V daždivom treťom tréningu najrýchlejší Leclerc, Verstappen druhý

Singapur 1. októbra (TASR) - Monacký pretekár Charles Leclerc bol najrýchlejší v treťom tréningu na VC Singapuru seriálu formuly 1. Jazdec Ferrari dosiahol na mokrej mestskej trati čas 1:57,782 minúty.



Druhý najrýchlejší bol líder celkového poradia, Holanďan Max Verstappen na Red Bulle stratil 0,526 sekundy. Tretie miesto obsadil Leclercov tímový kolega Carlos Sainz zo Španielska (+1,066). Všetci traja mali obuté pneumatiky do prechodného mokra. Sobotný tréning býva generálkou na kvalifikáciu a tá môže v Singapure taktiež prebehnúť na mokrej trati. Ak by pršalo aj v nedeľu, boli by to len druhé "mokré" preteky v tomto dejisku.



Napriek monzúnom, ktoré sú pre túto geografickú oblasť bežné, poznačil dážď prestížne preteky len raz (2017). VC Singapuru je súčasťou F1 od roku 2008, no v uplynulých dvoch chýbala v dôsledku pandémie koronavírusu. Tento rok predstavujú preteky prvú šancu pre Verstappena na obhajobu vlaňajšieho titulu.