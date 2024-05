V dejisku hokejových MS priblížia dianie dvaja redaktori TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Športová redakcia Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) sa udalosti 87. svetového šampionátu hokejistov chystá pokrývať v osvedčenom formáte a s dvoma vyslanými redaktormi. Do ostravského dejiska MS vo štvrtok pricestovali Martin Hrotek a Michal Runák.



Redaktorské duo v dejisku B-skupiny (10.-21. mája), prípadne neskôr aj vo štvrťfinále a vo fáze priamych bojov o medaily v Prahe, priblíži účinkovanie slovenských hokejistov zo živého pohľadu, príbehovejším spôsobom, podľa možností aj s rozšíreným spektrom multimediálnych produktov. Redakcia v Bratislave prinesie podľa vzoru predchádzajúcich rokov reportáže z každého zápasu, so základnými štatistickými údajmi (kompletný sumár, zostavy, tabuľky), so širším perexom a krátkymi referátmi, v ďalšom znení aj s hlasmi aktérov. V prípade zásadnejších zápasov aj briefy, ktoré budú súčasťou všetkých zápasov Slovenska i celej vyraďovacej fázy. V prípade postupu slovenských hokejistov do bojov o medaily sa flešuje, takisto akýkoľvek finálový súboj MS. Od nedele bude ŠR TASR poskytovať aj základné štatistiky turnaja, vo dva voľné dni a po skončení šampionátu vyjdú rozšírené a otextované štatistiky. Počas turnaja budú v štandardnom rozsahu vychádzať aj rôzne aktuality, zaujímavosti a nadstavbové materiály.



Spravodajský portál TASR Teraz.sk bude prinášať spravodajské online články zo všetkých zápasov slovenského národného tímu, ako aj zo zápasov o medaily. V týchto článkoch bude mapovať vývoj zápasu minútu po minúte.