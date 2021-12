V desaťgólovom zápase prehral Zvolen proti Spišskej novej vsi 4:6

HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)



Góly: 3. Jedlička (Kubka, Hraško), 34. Roy (Viedenský), 36. Leskinen (Roy, Krieger), 44. Jedlička (Kotvan, Mikúš) - 2. Beaudry (Tyczynski, Atwal), 18. Salituro (Giľák, Beaudry), 21. Majdan (Salituro), 32. Giľák (Salituro), 48. Giľák (Majdan, Salituro), 58. Kuru (Nieminen). Rozhodovali: Novák, Smrek - Bogdaň, Frimmel, vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0.



HKM Zvolen: Rahm - Hain, Kotvan, Roy, Meliško, Kubka, Hraško, S. Barcík - Zuzin, Viedenský, Jedlička - Leskinen, Krieger, Pierog - Stupka, J. Mikúš, Saracino - Csányi, Marcinek, Török - Chlepčok



HK Spišská Nová Ves: Melicherčík - Arwin, Petgrave, Romaňák, Beaudry, Malina, Ordzovenský, Chatrnúch - Majdan, Salituro, Giľák - Nieminen, Kuru, Rapáč - Hamráček, Tyczynski, Ščurko - Tomala, Vartovník, Vrábeľ



Zvolen 5. decembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen prehrali v nedeľnom dueli 23. kola Tipos extraligy na domácom ľade s HK Spišská Nová Ves prekvapujúco 4:6. Úradujúci majster dokázal vyrovnať z 1:4 na 4:4, no koncovku zápasu nezvládol, víťazný gól a svoj druhý v stretnutí strelil v 48. minúte Matej Giľák. Spišiaci potvrdili zlepšenú formu, vybojovali tretie víťazstvo za sebou.Spišiakom vyšla prvá tretina, už v 2. min sa ujali vedenia zásluhou presilovkového gólu Beaudryho, ktorý dorazil do siete puk odrazený od mantinelu. Hostia sa potom ubránili v dvoch oslabeniach a v 11. mohli pridať druhý gól, no v prečíslení 3 na 1 Rapáč namieril iba do ramena Rahma. HKM sa dočkal vyrovnania v 13. min po strele Kubku a teči Jedličku, no do kabín išli s tesným náskok predsa len Spišiaci, po vydarenej kombinácii sa presadil Salituro.V úvode druhej dvadsaťminútovky hostia naďalej prekvapujúco dirigovali hru. Po góloch Majdána a Giľáka viedli už 4:1 a s domácimi to nevyzeralo dobre. Zvolenčania sa dokázali dostať späť do hry vďaka dvom využitým presilovkám. V 34. min prestrelil Melicherčíka švihom Roy a o dve minúty neskôr znížil na 3:4 strelou z prvej Leskinen.Zvolen odštartoval tretiu tretiny náporom, s jasnou snahou o vyrovnanie. Veľkú šancu zahodil Mikúš, ale v 43. min už skóroval z dorážky Jedlička a v početnej výhode vyrovnal na 4:4. V 48. min však hostia predviedli peknú kombinačnú akciu, ktorá vyvrcholila gólom Giľáka a Spišiaci opäť viedli. To s domácimi zamávalo. HKM v závere vsadil všetko vabank, odvolal Rahma z bránky a skúsil to v šestici, no vyrovnanie mu to neprinieslo. Naopak Kuru do prázdnej bránky spečatil výsledok na koenčných 6:4.."."