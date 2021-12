V Dráždanoch triumfovala bežkyňa na lyžiach Dahlqvistová

Drážďany 18. decembra (TASR) - Víťazmi šprintu voľnou technikou Svetového pohára bežcov na lyžiach sa v Drážďanoch stali Švédka Maja Dahlqvistová a Nór Havard Solas Taugböl. Švédka potvrdila v sobotu svoju suverenitu na najkratšej trati, keď triumfovala vo všetkých štyroch šprintoch sezóny. Taugböl si pripísal prvú výhru v kariére.



Dahlqvistová na cieľovej rovinke predstihla o 43 stotín sekundy svoju krajanku Jonnu Sundlingovú, ktorá po zranení nastúpila iba na prvé preteky v sezóne a hneď dosiahla najrýchlejší čas v kvalifikácii. Tretia skončila Slovinka Anamarija Lampičová s mankom 0,64 s. "V Drážďanoch je to vždy o pozičnom boji. Do finále som nastúpila bez tlaku, tušila som, že víťazstvo by mohlo zostať minimálne v našej hotelovej izbe a to je najdôležitejšie," povedala pre reportéra FIS Dahlqvistová.



Taugböl už predtým trikrát v kariére vystúpil na pódium, aby sa dočkal premiérového prvenstva. Formu ukázal už v kvalifikácii, v ktorej zajazdil najlepší čas. V cieli finále mal náskok 15 stotín sekundy pred Talianom Federicom Pellegrinom a 68 pred Francúzom Lucasom Chanavatom. "Cítim sa naozaj dobre. Snažil som sa o toto celý život. Na tejto trati v Drážďanoch je celkom zábava súťažiť. Zdolal som mimoriadne kvalitných súperov, je to úžasné," tešil sa po pretekoch nórsky šprintérsky špecialista.



Do Drážďan nepricestoval vedúci muž Svetového pohára Johannes Hösflot Kläbo z Nórska. Obhajca veľkého krištáľového glóbus Rus Alexander Boľšunov skončil v kvalifikácii na 31. mieste a tesne neprešiel do vyraďovacích bojov.



Slováci nepostúpili z kvalifikácie. Alena Procházková skončila na 48. mieste s výsledným časom 2:39,82 min, na víťazku Sundlingovú stratila viac ako 10 sekúnd. Jáchym Cenek obsadil v kvalifikácii na 1,3 km dlhej trati časom 2:25,53 min 70. priečku s mankom 12,47 sekundy na Taugböla. Tilesch finišoval 83. (+18,30).