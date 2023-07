V drese Herthy nastúpili všetci traja synovia trénera Dárdaia

Berlín 30. júla (TASR) - Hertha Berlín sa po sobotňajšom zápase s Düsseldorfom zapísala do histórie nemeckého futbalu. Do duelu totiž zasiahli všetci traja synovia trénera tímu Pála Dárdaia.



Defenzívny stredopoliar Márton figuroval v základnej zostave, jeho bratia Palkó a Bence nastúpili ako striedajúci hráči. "Osud chcel, aby to tak bolo. To je príbeh mojej rodiny. Môj otec hral so svojím bratom v Maďarsku, u nás je to normálne. Ja som tiež hral s mojím bratom pred príchodom do Nemecka," uviedol 47-ročný kouč po zápase.



Hertha podľahla v úvodnom kole 2. Bundesligy súperovi 0:1. Prekvapením bol štart 17-ročného Benceho, pre ktorého išlo o debut v prvom tíme. "Bence na tom tvrdo pracoval," skonštatoval tréner.



Najstarší z bratov, 24-ročný Palkó, prišiel do Herthy len pred pár dňami z maďarského Fehérváru. Maďarský tréner je rád, že všetci jeho synovia dosahujú kvalitu, aby hrali na takejto úrovni. "Ako otec však necítim nič. Jediné, čo cítim je, že nám chýbal gól," uzavrel Dárdai.