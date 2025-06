V druhej najťažšej váhe triumfovali Kanikovskij a Bellandiová

MS v Budapešti - výsledky:



Muži - do 100 kg



finále: Matvej Kanikovskij (Nez.-Rus.) - Dota Arai (Jap.) 2:0 na wazaari



o bronz: Arman Adamian (Nez.-Rus.) - Džafar Kostojev (SAE) 2:0 na wazaari, Zelym Kocojev (Azer.) - Kim Se-hon (Kór.rep.)







Ženy - do 78 kg



finále: Alice Bellandiová (Tal.) - Anna Monta Oleková (Nem.) 1:0 na júkó



o bronz: Patricia Sampaio (Portug.) - Ma Čen-čao (Čína) na ippon, Kurena Ikedová (Jap.) - Metka Lobniková (Slovin.) na ippon

Budapešť 18. júna (TASR) - Ruský džudista Matvej Kanikovskij triumfoval na majstrovstvách sveta v Budapešti v kategórii do 100 kg. V druhej najťažšej ženskej váhe do 78 kg uspela v stredu Talianka Alice Bellandiová.Na dvadsaťtriročného Kanikovského, štartujúceho pod neutrálnou vlajkou, nestačil vo finále Japonec Dota Arai. Rus si v poslednej minúte riadneho času pripísal wazaari a následne dokázal súpera ešte desať sekúnd podržať na zemi a získal aj druhé. K titulu majstra Európy z roku 2024 tak pridal prvý primát z MS.Bellandiová zdolala v súboji o zlato Nemku Annu Montu Olekovú až po tuhom boji, ktorý trval desať minút a rozhodla ho jediná úspešná najnižšie bodovaná technika júkó. Talianka tak na titul olympijskej šampiónky z Paríža nadviazala prvým triumfom zo svetového šampionátu.Vo štvrtok sa na tatami predstaví slovenský olympionik Marius Fízeľ. V najťažšej kategórii nad 100 kg obhajuje 7. priečku. Bude to mať však ťažké. Jeho prvým súperom bude v 2. kole majster sveta z roku 2018 a majster Európy z rokov 2017 i 2019 Guram Tušišvili z Gruzínska.