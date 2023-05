V druhej najťažšej váhe získali zlato džudisti Adamian a Lanirová

MS v Dauhe - výsledok:



Muži - do 100 kg



finále: Arman Adamian (Rus.) - Lukáš Krpálek (ČR) na ippon



o bronz: Peter Palčik (Izr.) - Shady Elnahas (Kanada) bez boja, Zelym Kocojev (Azer.) - Ilja Sulamanidze (Gruz.) na ippon







Ženy - do 78 kg



finále: Inbar Lanirová (Izr.) - Audrey Tcheumeová (Fr.) na ippon



o bronz: Guusje Steenhuisová (Hol.) - Ma Čen-čao (Čína) na ippon, Alice Bellandiová (Tal.) - Šori Hamadová (Japan) na ippon

Dauha 12. mája (TASR) - Ruský džudista, štartujúci ako nezávislý, Arman Adamian a Izraelčanka Inbar Lanirová získali v piatok tituly majstrov sveta na šampionáte v katarskej Dauhe. Adamian vo finále kategórie do 100 kg zdolal Čecha Lukáša Krpálka na ippon. Lanirová v súboji o zlato vo váhe do 78 kg zvíťazila nad Francúzkou Audrey Tcheumeovou taktiež na ippon.Adamian vybojoval prvý cenný kov na svetovom šampionáte, doteraz mal v zbierke zlato z Európskych hier spred štyroch rokov a jedno striebro z ME. Krpálek získal svoj piaty cenný kov z MS a prvé striebro. Dvojnásobný olympijský šampión i majster sveta sa v Dauhe vrátil opäť do druhej najťažšej kategórie, keď v Tokiu pod piatimi kruhmi triumfoval ešte v najťažšej. Lanirová získala prvú individuálnu medailu z vrcholného podujatia, v Tokiu na olympiáde bola súčasťou bronzového tímu.