V Dunajskej Strede titul nespomínajú, Krstovič zostáva aj na jar

Dunajská Streda 8. februára (TASR) - Napriek iba trojbodovému manku na futbalistov bratislavského Slovana sa v Dunajskej Strede o titule nerozpráva. DAC chce v prvom rade aj na jar pokračovať vo výborných výkonoch z jesennej časti Fortuna ligy.



Klub zo Žitného ostrova už koncom roka získal do mužstva dve nové posily, k nim pribudli ďalší traja mladí hráči. Zmeny v kádri ozrejmil športový riaditeľ Jan Van Daele: "Pred zimnou prípravou bol náš cieľ, aby sme mužstvo udržali pokope. V minulosti sme deklarovali stabilizovať káder, to sa nám podarilo a aj sme sa trochu posilnili. Vedeli sme, že máme problémy na poste ľavého obrancu, Davis bol viackrát zranený. Preto prišiel Alex Mendez z Michaloviec. Je síce mladý, ale pozná ligu, pozná prostredie a môže hneď naskočiť. Potrebovali sme posilniť aj ofenzívu, preto prišiel Niarchos zo Zlatých Moraviec. Je to tiež mladý futbalista, v ktorom sme videli potenciál. Pracovitý hráč, ktorý sa hodil do kabíny. Okrem nich ešte prišli ďalší dvaja. Riquelme je typ, ktorý nám zatiaľ chýbal, dokáže vybojovať lopty, je silný v súbojoch. Prišiel z Brazílie, potrebuje trochu času na adaptáciu. Druhým mladým je Matija Krivokapič. Ľudia v ňom vidia nástupcu Krstoviča, ale je mladý, treba s ním pracovať, preto jarnú časť odohrá v inom mužstve vo Fortuna lige. Čo sa týka odchodov, uvoľnili sme Ciganiksa do Poľska, na Ukrajinu odišiel Beskorovajnyj. Odišiel tiež Moumou, ktorý jarnú časť dokončí v Šamoríne. Čo sa týka prípravy, bola dlhá, už sa tešíme na návrat do MOL Arény."







Dôležitou otázkou bola zotrvanie najlepšieho strelca Nikolu Krstoviča. Klub nedostal oficiálne žiadnu ponuku a tak aj na jar bude pokračovať v DAC. "O Krstoviča malo záujem veľa klubov, ale mne do mailovej schránky neprišla žiadna oficiálna ponuka. Veľa sa o tom písalo a rozprávalo aj kvôli tomu, lebo veľa agentov to riešilo, ale oficiálna ponuka neprišla," vysvetlil situáciu Van Daele, ktorý potvrdil zotrvanie čiernohorského útočníka v klube. "S Krstovičom sme hovorili viackrát. Má za sebou náročný mesiac, aj z osobných dôvodov. Veľa ľudí sa točilo okolo neho a snažili sa na neho vplývať. Ukázal však, že má vzťah k tomuto klubu. Aj na základe toho môžem povedať, že do konca sezóny zostane u nás."



Dunajská Streda stráca na Slovan len tri body a manko môže zmazať už v prvom jarnom kole, keď lídra a úradujúceho majstra privíta v nedeľňajšom šlágri. "O titule nebudem rozprávať. Musíme pokračovať vo výkonoch z jesene. Stále si myslím, že Slovan je hlavný kandidát na titul. Je v hre v Konferenčnej lige, aj v pohári. Nám nezostáva nič iné, len tvrdo pracovať a uhrať také výsledky, aby sme na konci sezóny mohli povedať, že to bola úspešná sezóna," doplnil Van Daele.



Po konci jesennej časti Dunajská Streda v decembri ešte trénovala, po dovolenkách hráči nastúpili do zimnej prípravy. Mužstvo okrem prípravy v domácich podmienkach vycestovalo aj na sústredenie do Chorvátska. "Mali sme dlhšiu pauzu v lige. Prípravu môžeme rozdeliť na dve časti. V prvej sme v decembri trénovali doma, v druhej časti to bola klasická zimná príprava s využitím domácich podmienok a sústredenia v Chorvátsku. Odohrali sme ostré zápasy s dobrými súpermi, ktoré ukázali, kde sa treba zlepšiť. Sú veci, na ktorých sa dá stavať. Z pohľadu prípravného obdobia kvitujeme, že mužstvo ostalo pokope. Bol tam malý pohyb, ale o nových hráčov sme mali interes už koncom roka. Ostal Krstovič a ďalší nosní hráči. Verím, že to zúročíme," zhodnotil zimnú prípravu tréner Adrian Guľa.







Podľa kapitána Zsolta Kalmára je mužstvo na jarnú časť pripravené. "Máme za sebou tvrdú prípravu, hlavne prvé 2-3 týždne boli náročné. Na sústredení bola už viac taktická príprava. Sústredenie slúži aj na to, aby sa atmosféra v mužstve zlepšila. Nálada je výborná, chceli by sme nadviazať na formu z jesene. Už sa tešíme na ligu a radi by sme začali jarnú časť pred plným štadiónom."







Zmeny v kádri:



Príchody: Ioannis Niarchos (Zlaté Moravce), Alejandro Mendez (Michalovce), Bálint Csóka (Šamorín, návrat z hosťovania), Riquelme Rodriguez (Corinthians), Matija Krivokapič (FK Podgorica)



Odchody: Andrejs Ciganiks (Widzew Lodž), Brahim Moumou (Šamorín, hosťovanie), Danylo Beskorovajnyj (Kryvbas Kryvoj Roh), Matija Krivokapič (hosťovanie)