V „éčku“ víťazný vstup Chorvátov, s výhrou aj Španieli a Francúzi

Portugalský hádzanár Victor Iturriza v akcii počas zápasu B-skupiny Portugalsko – Rumunsko na majstrovstvách Európy v hádzanej mužov v dánskom Herningu 16. januára 2026. Foto: TASR/AP

Sobotnou výhrou Chorvátska nad Gruzínskom 32:29 odštartovala E-skupina vo švédskom Malmö.

Autor TASR
Herning 17. januára (TASR) - Hádzanári Francúzska triumfovali aj vo svojom druhom dueli na majstrovstvách Európy. Obhajcovia trofeje zdolali v nórskom Osle v stretnutí C-skupiny Ukrajinu jednoznačne 46:26. V „áčku“ majú na konte dve výhry Španieli, ktorí v dánskom Herningu zvíťazili nad Rakúskom 30:25. Sobotnou výhrou Chorvátska nad Gruzínskom 32:29 odštartovala E-skupina vo švédskom Malmö.



ME v hádzanej mužov

A-skupina (Herning):

Rakúsko – Španielsko 25:30 (12:19)



C-skupina (Oslo):

Ukrajina – Francúzsko 26:46 (12:24)



E-skupina (Malmö):

Chorvátsko – Gruzínsko 32:29 (15:14)
