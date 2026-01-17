< sekcia Šport
V „éčku“ víťazný vstup Chorvátov, s výhrou aj Španieli a Francúzi
Sobotnou výhrou Chorvátska nad Gruzínskom 32:29 odštartovala E-skupina vo švédskom Malmö.
Autor TASR
Herning 17. januára (TASR) - Hádzanári Francúzska triumfovali aj vo svojom druhom dueli na majstrovstvách Európy. Obhajcovia trofeje zdolali v nórskom Osle v stretnutí C-skupiny Ukrajinu jednoznačne 46:26. V „áčku“ majú na konte dve výhry Španieli, ktorí v dánskom Herningu zvíťazili nad Rakúskom 30:25. Sobotnou výhrou Chorvátska nad Gruzínskom 32:29 odštartovala E-skupina vo švédskom Malmö.
ME v hádzanej mužov
A-skupina (Herning):
Rakúsko – Španielsko 25:30 (12:19)
C-skupina (Oslo):
Ukrajina – Francúzsko 26:46 (12:24)
E-skupina (Malmö):
Chorvátsko – Gruzínsko 32:29 (15:14)
