V Egypte sa predstaví premiérovo 32 tímov, titul obhajuje Dánsko

Zloženie základných skupín MS 2021 hádzanárov v Egypte:



A-skupina: Nemecko, Maďarsko, Uruguaj, Kapverdy

B-skupina: Španielsko, Tunisko, Brazília, Poľsko

C-skupina: Chorvátsko, Katar, Japonsko, Angola

D-skupina: Dánsko, Argentína, Bahrajn, DR Kongo

E-skupina: Nórsko, Rakúsko, Francúzsko, USA

F-skupina: Portugalsko, Alžírsko, Island, Maroko

G-skupina: Švédsko, Egypt, Česko, Chile

H-skupina: Slovinsko, Bielorusko, Kórejská republika, Rusko



Prehľad doterajších majstrov sveta:



1938 Nemecko

1954 Švédsko

1958 Švédsko

1961 Rumunsko

1964 Rumunsko

1967 ČSSR

1970 Rumunsko

1974 Rumunsko

1978 Nemecko

1982 ZSSR

1986 Juhoslávia

1990 Švédsko

1993 Rusko

1995 Francúzsko

1997 Rusko

1999 Švédsko

2001 Francúzsko

2003 Chorvátsko

2005 Španielsko

2007 Nemecko

2009 Francúzsko

2011 Francúzsko

2013 Španielsko

2015 Francúzsko

2017 Francúzsko

2019 Dánsko

Káhira 12. januára (TASR) - Hádzanári Dánska obhajujú titul na 27. majstrovstvách sveta, ktoré odštartujú v stredu v Egypte. Premiérovo sa na nich predstaví 32 tímov. Šampionát sa pre pandémiu koronavírusu bude hrať bez divákov a sprevádzajú ho prísne bezpečnostné a hygienické protokoly.Účastníci sa budú pohybovať v štyroch dejiskách v "bublinách", hotel smú opustiť iba v prípade cesty na zápas alebo tréning. Každý tím dostane prideleného tzv. Covid-delegáta, ktorý bude dbať na dodržiavanie pokynov a pomáhať v prípade potreby. Samozrejmosťou bude pravidelné testovanie hráčov i členov výprav. Vzhľadom na prípadné karanténne opatrenia mohla každá krajina nominovať až 20-členný káder, v ktorom sú povolené aj dodatočné zmeny. Organizátori pôvodne počítali aspoň s čiastočnou účasťou fanúšikov na tribúnach, po tlaku zo strany najmä európskych krajín však napokon od svojho zámeru upustili.Úradujúci olympijskí s svetoví šampióni Dáni si chcú napraviť chuť po senzačnom vypadnutí už v základnej skupine vlaňajších ME. "" povedal pre dánske médiá hviezdny Mads Mensah Larsen. Po zlyhaní Dánov si európsku korunu zabezpečilo Španielsko a na MS patrí k spolufavoritom, rovnako ako Chorvátsko, Nórsko i Francúzsko, ktoré sa však musí zaobísť bez zranenej opory Nikolu Karabatiča. Z mimoeurópskych tímov majú vysoké ambície domáci Egypt, Tunisko, či Brazília. Viaceré nominácie sú ovplyvnené koronavírusom, ten zasiahol výrazne napríklad Čechov a účasť na MS odriekli aj viacerí hráči švédskeho a nemeckého národného tímu.Z ôsmich štvorčlenných základných skupiny postúpia prvé tri tímy do hlavnej fázy, kde si prenesú výsledky vzájomných zápasov. Z každej zo štyroch osemfinálových skupín po šesť účastníkov sa potom dva najúspešnejšie tímy prebojujú do vyraďovacej časti, ktorá sa začne od štvrťfinále. Krajiny, ktoré nepostúpia zo základnej skupiny, budú ešte bojovať o Prezidentský pohár. Šampionát vyvrcholí v Káhire, finále a duel o 3. miesto sú na programe 31. januára. MS sa hrajú tretíkrát na africkom kontinente, druhýkrát po roku 1999 v Egypte.V historickej tabuľke sú na čele so šiestimi titulmi majstrov sveta Francúzi, po štyri majú na konte Švédsko a Rumunsko. V roku 1967 sa z triumfu tešilo Československo.Slovenskí reprezentanti chýbajú na piatom svetovom šampionáte za sebou, keď pred rokom stroskotali už v prvej fáze európskej kvalifikácie po prehre s Litvou.