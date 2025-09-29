Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Eindhovene napadli dvoch vysokých funkcionárov Ajaxu

Kenneth Taylor (vľavo) z Ajaxu Amsterdam a Manuel Akanji z Interu Miláno počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Ajax Amsterdam - Inter Miláno v Amsterdame v stredu 17. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Na schodisku štadióna Philips v Eindhovene dostal Cruz kopanec do nohy a Bökerovi sa ušla rana päsťou.

Autor TASR
Eindhoven 29. septembra (TASR) - Technický riaditeľ Alex Cruz z futbalového klubu Ajax Amsterdam a športový riaditeľ Marijn Böcker sa podľa denníka De Telegraaf stali terčom útoku od fanúšikov PSV Eindhoven. K incidentu prišlo po zápase 6. kola Eredivisie, v ktorom sa medzi oboma klubmi zrodila remíza 2:2.

Na schodisku štadióna Philips v Eindhovene dostal Cruz kopanec do nohy a Bökerovi sa ušla rana päsťou. Vedenie PSV okamžite zakročilo proti dvom mužom, ktorí napadli členov predstavenstva hosťujúceho tímu. Obom páchateľom odobrali permanentky a zakázali im vstup na štadióny po celej krajine. Videozáznam z incidentu sa skúma.

V ten istý deň sa PSV prostredníctvom svojho koordinátora bezpečnosti ospravedlnilo vedeniu Ajaxu. Eindhovenský tím vo vyhlásení vyjadril hlbokú ľútosť nad incidentom. Ajax v reakcii ocenil rýchlosť svojich kolegov v PSV a uviedol, že nebude tlačiť na sankcie voči klubu.
