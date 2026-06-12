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V Ekvádore bude počas šampionátu pivo lacnejšie o 20 percent
Prezident juhoamerickej krajiny Daniel Noboa totiž oznámil oslobodenie od dane z alkoholu do konca svetového šampionátu.
Autor TASR
Quito 12. júna (TASR) - Futbaloví fanúšikovia v Ekvádore sa počas prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla) môžu tešiť na lacnejšie pivo. Prezident juhoamerickej krajiny Daniel Noboa totiž oznámil oslobodenie od dane z alkoholu do konca svetového šampionátu.
Tento krok by mal znamenať až 20-percentný pokles cien piva. Podľa ekvádorskej asociácie reštaurácií Corec by mal predaj alkoholu stúpnuť o pätinu a počas zápasov reprezentácie dokonca až o 50 percent. Ekvádor sa na MS stretne v E-skupine s Pobrežím Slonoviny, Curacaom a Nemeckom, informovala agentúra DPA.
Tento krok by mal znamenať až 20-percentný pokles cien piva. Podľa ekvádorskej asociácie reštaurácií Corec by mal predaj alkoholu stúpnuť o pätinu a počas zápasov reprezentácie dokonca až o 50 percent. Ekvádor sa na MS stretne v E-skupine s Pobrežím Slonoviny, Curacaom a Nemeckom, informovala agentúra DPA.