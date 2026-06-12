Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
< sekcia Šport

V Ekvádore bude počas šampionátu pivo lacnejšie o 20 percent

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR

Prezident juhoamerickej krajiny Daniel Noboa totiž oznámil oslobodenie od dane z alkoholu do konca svetového šampionátu.

Autor TASR
Quito 12. júna (TASR) - Futbaloví fanúšikovia v Ekvádore sa počas prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla) môžu tešiť na lacnejšie pivo. Prezident juhoamerickej krajiny Daniel Noboa totiž oznámil oslobodenie od dane z alkoholu do konca svetového šampionátu.

Tento krok by mal znamenať až 20-percentný pokles cien piva. Podľa ekvádorskej asociácie reštaurácií Corec by mal predaj alkoholu stúpnuť o pätinu a počas zápasov reprezentácie dokonca až o 50 percent. Ekvádor sa na MS stretne v E-skupine s Pobrežím Slonoviny, Curacaom a Nemeckom, informovala agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná