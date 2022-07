Na atletických majstrovstvách v Eugene sa predstavia piati Slováci

Slovenská nominácia na MS v Eugene:



Hana Burzalová – chôdza 35 km



Dominik Černý – chôdza 20 km a 35 km



Ema Hačundová – chôdza 35 km



Daniela Ledecká – 400 m cez prekážky



Miroslav Úradník – chôdza 20 km a 35 km







Realizačný tím:



Martin Pupiš – vedúci výpravy



Marek Vrba – fyzioterapeut



Katarína Adlerová, Roman Benčík, Ľuboš Machník – tréneri

Bratislava 7. júla (TASR) - Na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v americkom Eugene (15.-24. júla 2022) bude Slovensko reprezentovať pätica atlétov. V nominácii SR sú tri ženy a dvaja muži. Daniela Ledecká sa predstaví v behu na 400 metrov cez prekážky a na chodeckú tridsaťpäťku sa kvalifikovalo duo Hana Burzalová a Ema Hačundová. Obaja muži – Dominik Černý a Miroslav Úradník - sa predstavia v oboch chodeckých disciplínach (na 20 km a 35 km). Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom webe.Slovenská výprava má o jedného pretekára menej ako na predošlých MS v roku 2019 v katarskej Dauhe a rovnako päť ako na MS 2017 v Londýne. Okrem spomínaných piatich atlétov si vybojovali právo štartu v Eugene aj Emma Zapletalová a Michal Morvay, ktorí však zo zdravotných dôvodov na šampionát nepocestujú. Navyše, olympionička Mária Katerinka Czaková, ktorá by mala právo štartu na 20 km, je momentálne na materskej dovolenke. Okrem nich sa počítalo aj so štartom kladivárov Martiny Hrašnovej a Marcela Lomnického, ako aj šprintéra Jána Volka, ktorým však kvalifikáciu narušili zdravotné komplikácie. Podobne ako pri uplynulých vrchných podujatiach do kvalifikácie na MS výrazne vstúpil renking, v ktorom pomerne tesne unikla účasť na MS ďalšej štvorici atlétov – Viktórii Forsterovej, Gabriele Gajanovej, Veronike Kaňuchovej a Martinovi Kučerovi.uviedol na margo nominácie pre web atletika.sk šéftréner SAZ Martin Pupiš. Absencia Zapletalovej či kladivárov popri ukončenej kariére Mateja Tótha výrazne ovplyvnili aj ambície slovenskej výpravy:Majstrovstvá sveta sa prvýkrát v histórii uskutočnia na americkom kontinente. Všetci piati slovenskí reprezentanti sa už pripravujú v USA. Chodci sa pripravujú vo vyššej nadmorskej výške v meste Albuquerque v Novom Mexiku a Daniela Ledecká si s trénerkou Katarínou Adlerovou vybrali na záverečnú prípravu kalifornské Los Angeles.