V F1 reagujú na vysoké teploty v kokpitoch, otestujú chladiaci systém

Londýn 20. júla (TASR) - Vedenie formuly 1 plánuje od augusta testovať chladiace systémy do kokpitov. K tomuto kroku pristúpilo pre obavy z vysokých teplôt, ktorým musia jazdci čeliť počas pretekov.



Problémy sú spôsobené kombináciou viacerých faktorov. Teplotu v kokpite počas zhruba dvojhodinových pretekov ovplyvňuje teplé počasie, prilby a ohňovzdorné kombinézy. Zrejme najnáročnejším podujatím v tomto smere bola vlaňajšia VC Kataru, kde bolo v kokpitoch vyše 30 stupňov Celzia a vlhkosť 70 percent. Pre náročné podmienky odstúpil Američan Logan Sargeant na Williamse, ďalší jazdci počas pretekov zvracali a niektorí boli prevezení do lekárskeho centra.



Podľa agentúry DPA a zámorských médií zareagovala Medzinárodná automobilová federácia (FIA) na túto situáciu úpravou predpisov. Testovanie chladiacich systémov je na programe v auguste počas letnej prestávky, ktorá sa začína po VC Belgicka (28.7.) a trvá do 25. augusta (VC Holandska).