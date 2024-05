Vo futbalovej nominácii Belgicka sa vrátil Witsel, chýba Courtois

Nominácia Belgicka na ME 2024:



brankári: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)



obrancovia: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Jan Vertonghen (Anderlecht), Arthur Theate (Stade Rennais)



stredopoliari: Yannick Carrasco (Al-Šabab), Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olympique Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (VfL Wolfsburg), Axel Witsel (Atletico Madrid)



útočníci: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (AS Rím), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Lipsko), Leandro Trossard (Arsenal)



Brusel 28. mája (TASR) - V nominácii Belgicka na blížiace sa ME vo futbale figuruje aj 35-ročný Axel Witsel, ktorý po MS 2022 v Katare pôvodne ukončil reprezentačnú kariéru. V 25-člennom kádri trénera Domenica Tedesca chýba uzdravený brankár Thibaut Courtois z Realu Madrid, o jeho neúčasti informoval kouč už koncom apríla. Belgičania budú 17. júna prvý súper Slovenska na šampionáte, v základnej E-skupine sa stretnú aj s Rumunskom a Ukrajinou.Witsel v národnom tíme odohral 130 zápasov. Najväčší úspech dosiahol na MS 2018 v Rusku, kde Belgičania obsadili 3. miesto.uviedol Tedesco podľa agentúry AP. Najskúsenejším hráčom bude obranca Jan Vertonghen, ktorý má na konte 154 zápasov. V tíme je aj najlepší strelec Romelu Lukaku, ktorý v 114 vystúpeniach za svoju krajinu vsietil 83 gólov. Lídrom tímu bude Kevin De Bruyne z Manchestru City.Kormidelník, ktorý vo februári 2023 vystriedal Roberta Martineza, ešte neprehral s tímom žiadny zápas. Vyjadril sa aj k neúčasti Courtoisa, ktorý sa už po zranení vrátil do zostavy Realu Madrid: "Najnovšie informácie, ktoré sme dostali, sú také, že nie je pripravený na ME. On svoje telo pozná najlepšie."Jediný nováčik v tíme je Maxim De Cuyper z tímu Club Bruggy. Krajný obranca minulý týždeň oslávil s mužstvom titul v najvyššej belgickej súťaži.vyhlásil Tedesco, ktorý do svojho kádra vybral iba 25 hráčov. UEFA povolila na šampionát nominovať až 26 futbalistov.