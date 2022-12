V G-skupine Kamerunu nemusí stačiť ani skalp Brazílie

Piatok, 2. decembra, 20.00 (SEČ)



Štadión Lusail Iconic (mesto Lusail)



G-skupina, 3. kolo:



Kamerun - Brazília



rozhodujú: Elfath - Atkins, Parker (všetci USA)







Predpokladané zostavy:



Kamerun: Epassy – Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Hongla, Anguissa, Kunde – Aboubakar, Choupo-Moting, Toko Ekambi



Brazília: Alisson – Militao, Marquinhos, Silva, Telles – Casemiro, Guimaraes, Paqueta – Antony, Jesus, Vinicius Junior

Predpokladané zostavy:



Srbsko: V. Milinkovič-Savič – Milenkovič, Veljkovič, Pavlovič – Zivkovič, Maksimovič, Lukič, Kostič – Tadič, S. Milinkovič-Savič, Mitrovič



Švajčiarsko: Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Xhaka, Freuler – Shaqiri, Sow, Vargas – Embolo

Dauha 1. decembra (TASR) - Futbalistom Kamerunu nemusí na postup do osemfinále na MS v Katare stačiť ani víťazstvo nad Brazíliou. Proti "kanárikom" nastúpia v piatok o 20.00 SEČ v meste Lusail. Ich účasť v ďalšej fáze závisí od paralelne hraného stretnutia G-skupiny medzi Srbskom a Švajčiarskom v meste Dauha.Kamerun má na konte len bod za remízu 3:3 so Srbskom a v súbežne hranom stretnutí "géčka" by pre Afričanov bola najlepšia remíza. V piatok bude navyše bez brankára Andreho Onanu, ktorý údajne už odcestoval z dejiska turnaja. Stalo sa tak v dôsledku problémov s disciplínou a rozporov s trénerom Rigobertom Songom ohľadom základnej zostavy na duel so Srbskom.uviedol Song pre britské médiá ohľadom 26-ročného brankára, ktorý sa s tímom prebojoval do vlaňajšieho semifinále Afrického pohára národov.dodal Song na adresu brankára Interu Miláno. Kamerun postúpil do vyraďovacej fázy naposledy v roku 1990, keď sa stal prvým africkým tímom s účasťou vo štvrťfinále MS.V úplne opačnej pozícii je Brazília. Má istý postup a na prvenstvo v skupine, ktoré by bolo jedenáste za sebou, jej stačí remíza. V základnej fáze naposledy prehrala v roku 1998 proti Nórsku (1:2) a v Katare zatiaľ neinkasovala. Svojho piatkového súpera navyše v poslednom vzájomnom stretnutí na domácich MS 2014 zdolala 4:1.Kormidelník Tite sa síce bude musieť zaobísť bez viacerých zranených opôr – Neymar a Danilo majú problémy s členkom a Alexa Sandra trápi bedro – no už skôr avizoval nasadenie hráčov, ktorí ešte na turnaji nedostali príležitosť.citovala brazílskeho stredopoliara Fabinha agentúra AP. Zmeny môžu mať aj význam v spojitosti s krátkym časovým obdobím medzi záverečným zápasom v skupinovej fáze a osemfinálovým stretnutím.Svoju budúcnosť na MS v Katare má na rozdiel od Kamerunu vo vlastných rukách Švajčiarsko. Na konte má tri body za triumf 1:0 nad africkým súperom a v prípade víťazstva nad Srbmi je v osemfinále. Helvétom by za určitých okolností stačila aj remíza, na to sa však nespoliehajú.uviedol k piatkovému zápasu tréner Švajčiarov Mura Yakin.V hre sú však aj Srbi, ktorí idú ďalej v prípade svojho víťazstva a remíze alebo triumfu Brazílie v druhom dueli. Vo vyraďovacej fáze boli naposledy v roku 1998 ešte ako Federatívna republika Juhoslávia.povedal jeden z ťahúňov srbského mužstva Sergej Milinkovič-Savič.