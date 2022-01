Kobajaši vyhral aj druhé podujatie Turné 4 mostíkov v Garmischi

Výsledky druhého podujatia Turné štyroch mostíkov v Garmisch-Partenkirchene:



1. Rjoju Kobajaši (Jap.) 291,2 b. (143,0++135,5 m), 2. Markus Eisenbichler (Nem.) 291,0 (141,0+143,5), 3. Lovro Kos (Slov.) 286,0 (135,5+138,0), 4. Marius Lindvik (Nór.) 283,7 (138,0+138,0), 5. Jan Hörl (Rak.) 274,9 (134,0+132,0), 6. Jukija Sato (Jap.) 267,9 (132,5+130,0), 7. Karl Geiger (Nem.) 265,0 (130,0+127,5), 8. Halvor Egner Granerud (Nór.) 264,2 (128,0+140,5), 9. Timi Zajc (Slov.) 264,1 (137,0+127,5), 10. Stephan Leyhe (Nem.) 263,7 (128,0+136,5)

Garmisch-Partenkirchen 1. januára (TASR) - Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši vyhral aj druhé podujatie Turné štyroch mostíkov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. V tradičnej novoročnej súťaži predstihol o dve desatiny bodu domáceho Markusa Eisenbichlera a nadviazal na triumf z Oberstdorfu. Tretí skončil so stratou 5,2 b. Slovinec Lovro Kos, pre ktorého je to prvé pódiové umiestnenie v kariére.Kobajaši si v Garmischi vytvoril výbornú východiskovú pozíciu už po 1. kole, keď pristál na značke 143 m a usadil sa na čele o tri body pred Eisenbichlerom. V druhom kole zaletel celkový víťaz Turné zo sezóny 2018/2019 do vzdialenosti 135,5 m a vďaka elegantnému telemarku tesne odrazil nápor Eisenbichlera.Kobajaši slávil celkovo 24. individuálne víťazstvo vo Svetovom pohári. Vďaka zisku 100 bodov sa zároveň dostal na čelo celkového poradia prestížneho seriálu pred Nemca Karla Geigera, ktorý skončil v sobotu siedmy. V priebežnom hodnotení Turné vedie Kobajaši o 13,2 b. pred Nórom Mariusom Lindvikom. Prestížne podujatie sa teraz presúva do Rakúska, v utorok 4. januára je na programe hlavná súťaž na innsbruckom Bergiseli.