V Garmisch-Partenkirchene sa v zjazde zranili Češky Ledecká a Nová

Garmisch-Partenkirchen 25. januára (TASR) - Piatkový tréning na zjazd Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene priniesol až dve zranenia českých lyžiarok. Terezu Novú hospitalizovali po poranení hlavy v nemocnici, Ester Ledecká si obnovila staré zranenie.



Dvadsaťšesťročnú Novú odviezol po tvrdom páde do siete vrtuľník, v nemocnici sa podľa Zväzu lyžiarov Českej republiky podrobuje vyšetreniam a je pod dohľadom lekárov. Ledeckú síce v piatok klasifikovali na piatom mieste, ale do víkendových pretekov napokon nenastúpi. "Pri tréningu sa ozvalo staré zranenie. Pokúsim sa rýchlo zotaviť a pripraviť sa na majstrovstvá sveta. Mrzí ma to, pretože som vo výbornej forme a na preteky som sa veľmi tešila," prezradila Ledecká českým médiám. Detaily svojho zranenia neboli podľa portálu idnes.cz špecifikované.



Svetový šampionát sa uskutoční od 4. do 16. februára v rakúskom stredisku Saalbach.