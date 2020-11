V Gregušovej Minnesote sú ďalší pozitívny na koronavírus

New York 1. novembra (TASR) - Vedenie zámorskej futbalovej MLS zrušilo zápas Sporting Kansas City - Minnesota United po tom, čo mal jeden z hráčov hostí pozitívny test na koronavírus. V drese Minnesoty pôsobí aj slovenský reprezentant Ján Greguš.



Duel sa mal hrať v noci na pondelok, no keďže do konca základnej časti (8. novembra) už nie je miesto na jeho preloženie, tímy ho neodohrajú. Minnesota mala prvý pozitívny prípad medzi hráčmi v stredu a ďalší prišiel po sobotňajšom testovaní.



Vedenie súťaže taktiež hľadá nový termín pre pondelňajší zápas medzi domácim San Jose Earthquakes a Los Angeles FC. Hostia mali začiatkom týždňa tri pozitívne prípady a potrebujú viac času na pretestovanie zvyšných hráčov.



Keďže viacero tímov nestihne pre pandémiu koronavírusu odohrať plánovaných 23 duelov základnej časti, musela MLS zmeniť bodovací systém. O konečnom poradí nerozhodne súčet všetkých bodov, ale ich priemer na zápas. Colorado Rapids, ktoré je predposledné v Západnej konferencii, nestihne odohrať až päť duelov. Podľa nového systému by sa však prebojovalo do play off aj napriek tomu, že má v súčte menej bodov ako Vancouver, Real Salt Lake či Houston Dynamo.



Zo slovenských legionárov momentálne nie je na postupových priečkach len Albert Rusnák s Realom Salt Lake. Istú účasť v play off si už s predstihom zabezpečili Matej Oravec (Philadelphia) a Greguš (Minnesota). Boris Sekulič (Chicago) je zatiaľ vo Východnej konferencii na postupovej desiatej priečke. Informovala o tom agentúra AFP.