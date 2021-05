V HK Poprad skončilo 5 hráčov, Jurinyi: Čoskoro predstavíme nových

Poprad 28. mája (TASR) - V extraligovom klube HK Poprad už nepočítajú s brankárom Petrom Hamerlíkom, obrancami Dominikom Kramárom a Stevenom Seigom a útočníkmi Brandonom Mashinterom a Janne Tavim. Informoval o tom riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi v rozhovore pre klubovú stránku.



Spomínaná pätica sa tak zaradila k poltuctu Tomáš Vošvrda, Ivan Višnevskij, Marcel Haščák, Marek Zagrapan, Matúš Paločko a Miroslav Preisinger, o ktorých konci už dávnejšie informoval popradský klub. "Niektorí sa vybrali inou cestou a niektorým sme nepredložili ponuku zmluvy my. Aj tým, že sme hrali finále, sme trošku pozadu s predstavovaním nových hráčov. Fanúšikovia sa však nemusia báť, čoskoro začneme so zverejňovaním, pretože máme podpísaných približne 95 percent kádra na novú sezónu," poznamenal Jurinyi.



Popradský klub mal v ročníku 2020/2021 najvyššie ambície, no vo finálovej sérii podľahol HKM Zvolen. Na najvyššie priečky budú "kamzíci" mieriť aj v nasledujúcom ročníku. "Pre klub je skvelé, že hral po 10 rokoch vo finále. Škoda, že to nevyšlo, ale s kolegami spravíme všetko preto, aby sme tento finálový trend udržali aj naďalej. Sezóna je však dlhá a o úspechu alebo neúspechu rozhodujú mnohé faktory, ktoré môžu byť buď pozitívne alebo negatívne. Typologicky budeme skladať tím tak, aby hral o čelo tabuľky," uviedol Jurinyi pre hkpoprad.sk.