V hlasovaní ÚFP získal cenu pre najlepšieho hráča ligy Weiss mladší

Bratislava 19. mája (TASR) - Kapitán majstrovského Slovana Vladimír Weiss mladší sa stal víťazom ankety Únie futbalových profesionálov (ÚFP) o najlepšieho hráča Fortuna ligy. Tridsaťtriročný špílmacher bratislavského tímu získal najviac hlasov od kolegov z iných tímov.



ÚFP po prvý raz v histórii zorganizovala hlasovanie o najlepšieho hráča a hráčku a taktiež zostavu sezóny. "Rozhodli sme sa zorganizovať toto hlasovanie, pretože pre nás sú názory hráčov a hráčok najdôležitejšie. V zahraničí sa podobné ankety tešia veľkému záujmu a prikladá sa im náležitá vážnosť. Verím, že aj na Slovensku týmto začíname tradíciu, ktorá bude dlhodobo pokračovať," priblížil vznik myšlienky prezident ÚFP Ján Mucha.



"Veľmi ma teší veľký záujem medzi hráčmi a hráčkami. Do mužského hlasovania sa zapojilo 209 futbalistov zo všetkých klubov Fortuna ligy, v ženskej ankete odovzdalo hlas 166 futbalistiek zo všetkých družstiev DEMIŠPORT ligy. Vďaka tomu má ocenenie pre víťazov a víťazky naozaj mimoriadnu váhu," citovala Muchu tlačová správa ÚFP.



V kategórii najlepší hráč sezóny zvíťazil Weiss ml. pred dvojicou útočníkov - Róbertom Polievkom z MFK Dukla Banská Bystrica a Nikolom Krstovičom z FC DAC 1904 Dunajská Streda. Medzi ženami triumfovala Andrea Bogorová zo Spartaka Myjava pred Sárou Strakovou z AS Trenčín a Darinou Hrúzikovou z MFK Ružomberok.



V najlepšej zostave sezóny Fortuna ligy podľa hráčov je v bráne Samuel Petráš z FC DAC 1904 Dunajská Streda. V obrane figurujú Guram Kašia z ŠK Slovan Bratislava, Spyridon Risvanis z FC DAC 1904 Dunajská Streda a Alexander Mojžiš z MFK Ružomberok. Medzi stredopoliarmi získali najviac hlasov Jaba Kankava, Juraj Kucka a Weiss ml., dopĺňa ich Miroslav Káčer z FC DAC 1904 Dunajská Streda. V útoku sú Krstovič, Polievka a Aleksandar Čavrič z ŠK Slovan Bratislava.



Do ideálnej jedenástky sezóny DEMIŠPORT ligy by sa podľa hlasovania hráčok postavila do brány Natália Čermáková zo Spartaka Myjava. Obrannú trojicu tvoria Viktória Čeriová z FC Spartak Trnava, Sára Kršiakovová zo Spartaka Myjava a Tereza Mrocková z ŠK Slovan Bratislava. V stredovej formácii sú Patrícia Mudráková z FC Spartak Trnava, Ella Glatzová zo Spartaka Myjava a Aneta Surová z ŠK Slovan Bratislava.