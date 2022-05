ME: Česi siedmykrát zlatí v 3xK1, Slováci s jedinou chybou

ME v Liptovskom Mikuláši - finále:



3xK1m:

1. Česko 99,40 s (Jíří Prskavec, Ondřej Tunka, Vít Přindiš) (2),

2. Poľsko (Michal Pasiut, Jakub Brzezinski, Dariusz Popiela) +1,69 (2),

3. Nemecko (Hannes Aigner, Noah Hegge, Stefan Hengst) +2,07 (0),

4. SLOVENSKO (Martin HALČIN, Jakub GRIGAR, Adam GONŠENICA) +2,27 (2),

5. Francúzsko +4,03 (4),

6. Švajčiarsko +5,59 (6)



3xK1ž:

1. Francúzsko (Camille Prigentová, Romane Prigentová, Emma Vuittonová) 115,30 s (2),

2. Veľká Británia (Kimberley Woodsová, Mallory Franklinová, Megan Hamerová-Evansová) +3,34 (2),

3. Poľsko (Klaudia Zwolinská, Natalia Pacierpniková, Dominika Brzeská) +5,93 (6),

4. Česko +6,27 (4),

5. Nemecko +6,53 (8),

6. Slovinsko +6,67 (6),

7. SLOVENSKO (Eliška MINTÁLOVÁ, Zuzana PAŇKOVÁ, Simona GLEJTEKOVÁ) +9,58 (12)

Slovenským vodným slalomárom tesne unikla na majstrovstvách Európy v Liptovskom Mikuláši medailová pozícia v hliadkach 3xK1. Martin Halčin, Jakub Grigar a Adam Gonšenica skončili na štvrtom mieste, za bronzovým Nemeckom zaostali o dve desatiny sekundy.Štvrtkovú súťaž vyhrali českí kajakári, ktorí predstihli strieborné Poľsko o 1,69 s a obhájili vlaňajšie zlato v talianskej Ivrei. Nemci boli jediní s bezchybnou jazdou, na víťazov však stratili 2,07 s.Slováci mali väčšinu jazdy bezchybnú a boli blízko k prvému cennému kovu z európskeho šampionátu v tejto disciplíne od roku 2002. Na záverečnej červenej bránke mal však Halčin dotyk, keď do nej ťukol prilbou. Výkon domácim reprezentantom v cieli stačil na priebežné druhé miesto a z pódia ich "zosadili" až Česi. Tí štartovali v úplnom závere a pripísali si siedmy triumf na ME, z toho šiesty od roku 2016, keď sa takisto tešili na Liptove.Menej sa darilo ženskej kajakárskej hliadke, ktorá skončila na siedmom mieste. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Simona Glejteková stratili na víťazné Francúzsky 9,58 sekundy, pričom štyri z dvanástich trestných sekúnd "chytili" na záverečnej bránke.Mintálová sa zvyšku tímu začala vzďaľovať v prostrednej časti kanála a musela čakať za záverečnou bránkou. Práve tam sa dopustili svojej jedinej chyby Zuzana Paňková a následne aj Simona Glejteková. Slovenky by bez týchto dvoch "ťuknutí" mohli pomýšľať aj na bronzovú priečku, keďže tretie Poľky stratili na Francúzsko 5,93 sekundy. Striebornú pozíciu si vyjazdili Britky (+3,34).