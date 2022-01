V hokejovej nominácii Lotyšska sú hráči zo šiestich európskych líg

Nominácia Lotyšska na ZOH 2022 v Pekingu:

Brankári: Ivars Punnenovs (Langnau/Švaj.), Janis Kalninš (Växjö/Švéd.), Kristers Gudlevskis (Brynäs/Švéd.)



Obrancovia: Oskars Cibulskis, Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Karlis Čukste, Patriks Ozols (všetci Dinamo Riga/KHL), Janis Jaks (Soči/KHL), Uvis Janis Balinskis (Litvínov/ČR), Arturs Kulda (Krefeld/Nem.)



Útočníci: Lauris Darzinš, Nikolajs Jelisejevs, Martins Karsums (všetci Dinamo Riga/KHL), Miks Indrašis, Rihards Bukarts (obaja Vladivostok/KHL), Rodrigo Abols (Örebro/Švéd.), Andris Džerinš (Linz/ICE HL), Oskars Batna (Jukurit/Fín.), Deniss Smirnovs (Ženeva/Švaj.), Renars Krastenbergs (Villach/ICE HL), Martins Dzierkals (Plzeň/ČR), Kaspars Daugavinš (Bern/Švaj.), Roberts Bukarts (Vítkovice/ČR), Ronald Keninš (Lausanne/Švaj.)

Riga 24. januára (TASR) - V nominácii hokejistov Lotyšska na ZOH 2022 je 17 olympijských nováčikov. Na súpiske tímu, ktorý bude v nedeľu 13. februára o 5.10 h SEČ tretí súper Slovenska v základnej C-skupine, sú zástupcovia šiestich európskych líg.V širšom kádri figurovali aj brankári Rudolfs Lazdinš a Eriks Vitols, obrancovia Nauris Sejejs a Roberts Mamčics a útočníci Daniels Berzinš a Gints Meija. Táto šestica však naďalej pokračuje s tímom a v Rige bude trénovať s reprezentačným výberom až do jeho odletu 2. februára. V prípade výpadku niektorého z 25 nominovaných siahnu tréneri práve do tejto šestice.Vo výbere trénera Harijsa Vitolinša sú až šiesti hráči z Dinama Riga a okrem KHL sú v ňom aj hráči z najvyšších súťaží vo Švédsku, Fínsku, Švajčiarsku, Česku a aj z nadnárodnej ICE HL. Hráči Lotyška si, rovnako ako Slováci, vybojovali účasť na ZOH v Pekingu na kvalifikačnom turnaji v auguste 2021. V rozhodujúcom súboji o postup na ZOH zdolali Francúzsko 2:1. V základnej C-skupine ich postupne čakajú súboje so Švédskom, Fínskom a Slovenskom.