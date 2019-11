V hre o trénera Bayernu sú údajne aj Mourinho, ten Hagen, či Allegri

Mníchov 4. novembra (TASR) – V hre o voľnu pozíciu trénera futbalového Bayernu Mníchov je viacero veľkých mien. Do okruhu horúcich kandidátov podľa agentúry AFP patria Jose Mourinho a Erik ten Hagen, no skloňujú sa aj iné zaujímavé mená.



S klubom sa po sobotňajšej zahanbujúcej prehre 1:5 na pôde Eintrachtu Frankfurt rozlúčil Niko Kovač, ktorý ho viedol od júla 2018. Niektoré média hneď pasovali do pozície najväčšieho favorita na uvoľnenú stoličku Portugalčana Joseho Mourinha, ktorý sa už údajne začal učiť po nemecky. Ten je bez práce od decembra minulého roka, keď predčasne ukončil pôsobenie v Manchestri United.



Ďalšou alternatívou môže byť tréner Ajaxu Amsterdam Erik ten Hag. Holanďan prostredie veľmi dobre pozná, v Bayerne pôsobil v rokoch 2013-2015 ako tréner rezervného tímu. Záujem o pozíciu prejavil aj v rozhovore pre časopis Kicker: "Ak by zavolal Bayern, určite by som sa nad ponukou zamyslel."



Medzi potenciálnymi kandidátmi sa ocitli aj bývalý tréner Juventusu Massimiliano Allegri, športový riaditeľ tímu RB Lipsko Ralf Rangnick, či dlhoročný tréner Arsenalu Londýn Arsene Wenger. Kým však padne konečné rozhodnutie o Kovačovom nástupcovi, tím povedie doterajší asistent Hans Flick.



Bayernu patrí po desiatich kolách v lige priebežná štvrtá priečka so stratou štyroch bodov na prvú Borussiu Mönchengladbach. V Lige majstrov vyhral všetky tri doterajšie zápasy a v národnom pohári sa v osemfinále stretne s Hoffenheimom.