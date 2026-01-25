Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V hromadných pretekoch skončila Straková na 12. mieste

Na snímke slovenská biatlonistka Michaela Straková. Foto: TASR - Andrej Galica

Veronika Michalechová prišla do cieľa na 28. mieste, Ema Zvarová sa umiestnila na 53. pozícii a Eliška Molnárová finišovala na 59. priečke.

Imatra 25. januára (TASR) - Slovenské biatlonistky nerozšírili na majstrovstvách Európy juniorov vo fínskej Imatre medailovú zbierku. V hromadných pretekoch na 9 km sa najvyššie z pätice zástupkyň na štarte umiestnila Michaela Straková, s tromi chybami ju klasifikovali na 12. priečke. Do druhej desiatky sa ešte dostala Tamara Molentová, tri trestné okruhy znamenali 19. pozíciu. Zlato získala Lotyška Estere Volfová.

MEJ - preteky junioriek s hromadným štartom na 9 km:

1. Estere Volfová (Lot.) 27:00,6 min (1), 2. Tetjana Tarasjuková (Ukr.) +3,1 s (0), 3. Greta Lindqvistová-Seldahlová (Švéd.) +1:12,4 (2),... 12. Michaela STRAKOVÁ +1:36,4 (3), 19. Tamara MOLENTOVÁ +1:55,0 (3), 28. Veronika MICHALECHOVÁ +3:03,2 (3), 53. Ema ZVAROVÁ +5:24,8 (5), 59. Eliška MOLNÁROVÁ (všetky SR) +7:21,5 (9)

