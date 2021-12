V hromadných pretekoch v Annecy triumfovalo domáce double

Výsledky:



preteky s hromadným štartom:

1. Emilien Jacquelin 35:54,8 min (1),

2. Quentin Fillon Maillet (obaja Fr.) +3,5 (2),

3. Tarjei Bö (Nór.) +10,3 (1),

4. Felix Leitner (Rak.) +15,6 (0),

5. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +16,4 (1),

6. Johannes Kühn +17,7 (1),

7. Benedikt Doll (obaja Nem.) +27,1 (1),

8. Sivert Guttorm Bakken (Nór.) +45,0 (1),

9. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +47,8 (4),

10. Benjamin Weger (Švaj) +48,4 (1)



poradie SP v pretekoch s hrom. štartom (po 1 z 4):

1. Jacquelin 60 bodov,

2. Fillon Maillet 54,

3. Tarjei Bö 48,

4. Leitner 43,

5. Christiansen 40,

6. Kühn 38



poradie v SP (po 9 z 22):

1. Jacquelin 371,

2. Fillon Maillet 369,

3. Christiansen 347,

4. Samuelsson 344,

5. Eduard Latypov (Rus.) 336,

6. Tarjei Bö 320



Annecy 19. decembra (TASR) - Domáci biatlonista Emilien Jacquelin triumfoval v nedeľných pretekoch s hromadným štartom na podujatí Svetového pohára vo francúzskom Annecy a dostal sa na čelo celkového poradia. Na 15 km trati so štyrmi streleckými položkami zvíťazil s náskokom 3,5 sekundy pred krajanom Quentinom Fillonom Mailletom, tretí finišoval Nór Tarjei Bö. Slovensko nemalo v posledných pretekoch roka zastúpenie.Jacquelin dosiahol prvé víťazstvo v individuálnych pretekoch SP v kariére a o dva body sa dostal na čelo priebežného poradia SP pred Fillona Mailleta. Doposiaľ získal "len" dve zlaté medaily v stíhačkách na majstrovstvách sveta. Na prvej ležke urobili jednu chybu favorizovaní Fillon Maillet aj Nór Johannes Thingnes Bö. Po prvej streľbe viedol Nór Sivert Guttorm Bakken, po druhej sa už dostal na čelo Jacquelin, ktorý v ležkách ani raz nechyboval. Fillon Maillet aj J.T. Bö opäť urobili jednu chybu. V prvej stojke Jacquelin raz minul, ale post lídra si vďaka bežeckému náskoku tesne udržal pred Rakúšanom Felixom Leitnerom a krajanom Fabienom Claudeom.Rozhodovalo sa na záverečnej stojke, 26-ročný Jacquelin skvele vybielil rýchlopaľbou všetkých päť terčíkov a postrážil si cenný triumf pred nadšeným domácim publikom. To mohlo napokon sláviť double, keď Fillon Maillet predbehol Leitnera, no stíhacia jazda v závere mu už na druhú výhru v Annecy nestačila. Tretie miesto ukoristil Tarjei Bö.Svetový pohár bude pokračovať 5. kolom od 6. do 9. januára v nemeckom Oberhofe.